Трамп определил Украину как одну из главных целей своей политики

Как удалось узнать изданию Politico, именно возвращение мира в Украину путем завершения войны – одна из трех главных целей внешней политики президента США Дональда Трампа.
Главные тезисы
- Команда президента США не понимает, почему Путин продолжает войну, ведь Россия близится к краху.
- Пока Белый дом не раскрывает, какие сценарии завершения войны у него есть.
Трамп до сих пор настроен оптимистично по отношению к Украине
По словам инсайдеров, поразительный успех миротворческих усилий президента США на Ближнем Востоке вдохновил Трампа на новые свершения.
Сейчас он еще больше верит в то, что способен остановить войну РФ против Украины.
Анонимный источник журналистов в Белом доме утверждает, что американский лидер "остается оптимистом и верит, что сможет вынудить обе стороны прекратить бессмысленные убийства".
Спецпосланник Трампа Стив Виткофф объяснил союзникам США, что у Трампа есть три больших цели внешней политики:
прекращение конфликта в Газе,
завершение войны между Россией и Украиной,
подписание нового ядерного соглашения с Ираном.
С самого начала Белый дом четко отдавал себе отчет, что "Газа будет самой простой из трех".
