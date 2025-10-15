Трамп определил Украину как одну из главных целей своей политики
Категория
Политика
Дата публикации

Трамп определил Украину как одну из главных целей своей политики

Трамп
Читати українською
Источник:  Politico

Как удалось узнать изданию Politico, именно возвращение мира в Украину путем завершения войны – одна из трех главных целей внешней политики президента США Дональда Трампа.

Главные тезисы

  • Команда президента США не понимает, почему Путин продолжает войну, ведь Россия близится к краху.
  • Пока Белый дом не раскрывает, какие сценарии завершения войны у него есть.

Трамп до сих пор настроен оптимистично по отношению к Украине

По словам инсайдеров, поразительный успех миротворческих усилий президента США на Ближнем Востоке вдохновил Трампа на новые свершения.

Сейчас он еще больше верит в то, что способен остановить войну РФ против Украины.

Анонимный источник журналистов в Белом доме утверждает, что американский лидер "остается оптимистом и верит, что сможет вынудить обе стороны прекратить бессмысленные убийства".

Спецпосланник Трампа Стив Виткофф объяснил союзникам США, что у Трампа есть три больших цели внешней политики:

  • прекращение конфликта в Газе,

  • завершение войны между Россией и Украиной,

  • подписание нового ядерного соглашения с Ираном.

С самого начала Белый дом четко отдавал себе отчет, что "Газа будет самой простой из трех".

Но они не отказываются от других. Скорее есть ощущение, что успех приведет к еще большему успеху, — объяснил один из инсайдеров.

