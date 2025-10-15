Трамп определил Украину как одну из главных целей своей политики

Как удалось узнать изданию Politico, именно возвращение мира в Украину путем завершения войны – одна из трех главных целей внешней политики президента США Дональда Трампа.

Трамп до сих пор настроен оптимистично по отношению к Украине

По словам инсайдеров, поразительный успех миротворческих усилий президента США на Ближнем Востоке вдохновил Трампа на новые свершения.

Сейчас он еще больше верит в то, что способен остановить войну РФ против Украины.

Анонимный источник журналистов в Белом доме утверждает, что американский лидер "остается оптимистом и верит, что сможет вынудить обе стороны прекратить бессмысленные убийства".

Спецпосланник Трампа Стив Виткофф объяснил союзникам США, что у Трампа есть три больших цели внешней политики:

прекращение конфликта в Газе,

завершение войны между Россией и Украиной,

подписание нового ядерного соглашения с Ираном.

С самого начала Белый дом четко отдавал себе отчет, что "Газа будет самой простой из трех".