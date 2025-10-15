Трамп визначив Україну як одну з головних цілей своєї політики

Як вдалося дізнатися виданню Politico, саме повернення миру в Україну шляхом завершення війни — одна з трьох головних цілей зовнішньої політики президента США Дональда Трампа.
Головні тези:
- Команда президента США не розуміє, чому Путін продовжує війну, адже Росія наближається до краху.
- Поки Білий дім не розкриває, які сценарії завершення війни має у своєму розпорядженні.
Трамп досі налаштований оптимістично щодо України
За словами інсайдерів, вражаючий успіх миротворчих зусиль президента США на Близькому Сході надихнув Трампа на нові звершення.
Наразі він ще більше вірить в те, що здатен зупинити війну РФ проти України.
Анонімне джерело журналістів у Білому дому стверджує, що американський лідер "залишається оптимістом і вірить, що зможе змусити обидві сторони припинити безглузді вбивства".
Спецпосланець Трампа Стів Віткофф пояснив союзникам США, що у Трампа є три великі цілі зовнішньої політики:
припинення конфлікту в Газі,
завершення війни між Росією та Україною,
підписання нової ядерної угоди з Іраном.
З самого початку Білий дім чітко усвідомлював, що "Газа буде найпростішою з трьох".
