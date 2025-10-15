Трамп визначив Україну як одну з головних цілей своєї політики
Категорія
Політика
Дата публікації

Трамп визначив Україну як одну з головних цілей своєї політики

Трамп
Read in English
Джерело:  Politico

Як вдалося дізнатися виданню Politico, саме повернення миру в Україну шляхом завершення війни — одна з трьох головних цілей зовнішньої політики президента США Дональда Трампа. 

Головні тези:

  • Команда президента США не розуміє, чому Путін продовжує війну, адже Росія наближається до краху.
  • Поки Білий дім не розкриває, які сценарії завершення війни має у своєму розпорядженні.

Трамп досі налаштований оптимістично щодо України

За словами інсайдерів, вражаючий успіх миротворчих зусиль президента США на Близькому Сході надихнув Трампа на нові звершення.

Наразі він ще більше вірить в те, що здатен зупинити війну РФ проти України.

Анонімне джерело журналістів у Білому дому стверджує, що американський лідер "залишається оптимістом і вірить, що зможе змусити обидві сторони припинити безглузді вбивства".

Спецпосланець Трампа Стів Віткофф пояснив союзникам США, що у Трампа є три великі цілі зовнішньої політики:

  • припинення конфлікту в Газі,

  • завершення війни між Росією та Україною,

  • підписання нової ядерної угоди з Іраном.

З самого початку Білий дім чітко усвідомлював, що "Газа буде найпростішою з трьох".

Але вони не відмовляються від інших. Швидше, є відчуття, що успіх приведе до ще більшого успіху, — пояснив один з інсайдерів.

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Польща закликала готуватися до "глибоких" ударів Росії по Європі
Сікорський
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Делегація України зустрілась із виробником ракет Tomahawk
Свириденко
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Норвегія планує виділити мільярди євро на допомогу Україні
Норвегія залишається на боці України

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?