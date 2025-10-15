Трамп визначив Україну як одну з головних цілей своєї політики

Як вдалося дізнатися виданню Politico, саме повернення миру в Україну шляхом завершення війни — одна з трьох головних цілей зовнішньої політики президента США Дональда Трампа.

Трамп досі налаштований оптимістично щодо України

За словами інсайдерів, вражаючий успіх миротворчих зусиль президента США на Близькому Сході надихнув Трампа на нові звершення.

Наразі він ще більше вірить в те, що здатен зупинити війну РФ проти України.

Анонімне джерело журналістів у Білому дому стверджує, що американський лідер "залишається оптимістом і вірить, що зможе змусити обидві сторони припинити безглузді вбивства".

Спецпосланець Трампа Стів Віткофф пояснив союзникам США, що у Трампа є три великі цілі зовнішньої політики:

припинення конфлікту в Газі,

завершення війни між Росією та Україною,

підписання нової ядерної угоди з Іраном.

З самого початку Білий дім чітко усвідомлював, що "Газа буде найпростішою з трьох".