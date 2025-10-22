Швеція хоче продати Україні 120 найсучасніших літаків Gripen — інсайдери

Як стверджують анонімні джерела шведського телеканалу TV4 Nyheterna, влада країни має намір продати Україні дуже велику кількість літаків JAS 39 Gripen E останньої версії.

Що відомо про плани Швеції

Згідно з даними інсайдерів TV4 Nyheterna, наразі обговорюється продаж 120 винищувачів.

Якщо це все-таки станеться, то фактично продаж буде вдвічі більшим, ніж найбільший на сьогоднішній день для Швеції.

Станом на сьогодні влада країни може продати трохи більше 10 одиниць Gripen версії C/D.

Що важливо розуміти, JAS 39 Gripen E — це остання версія шведського винищувача, яку створила компанія Saab.

За словами розробників, вказано модель може похизуватися потужнішим двигуном, більшою дальністю польоту, а також досконалішою радіолокацією та електронікою, ніж у всіх його попередників.

22 жовтня український лідер Володимир Зеленський перебуває у Швеції з візитом — Ульф Крістерссон прийняв його в Лінчепінгу.

За попередніми даними, під час зустрічі очільники обох держав обговорять війну Росії проти України та поглиблення оборонної співпраці між країнами.