Швеция хочет продать Украине 120 современных самолетов Gripen — инсайдеры

Что известно о планах Швеции

Согласно данным инсайдеров TV4 Nyheterna, сейчас обсуждается продажа 120 истребителей.

Если это все-таки произойдет, то фактически эта сделка будет вдвое больше, чем самая большая на сегодняшний день для Швеции.

По состоянию на сегодняшний день власти страны могут продать чуть более 10 единиц Gripen версии C/D.

Что важно понимать, JAS 39 Gripen E — это последняя версия шведского истребителя, созданная компанией Saab.

По словам разработчиков, указанная модель может похвастаться более мощным двигателем, большей дальностью полета, а также более совершенной радиолокацией и электроникой, чем у всех его предшественников.

22 октября украинский лидер Владимир Зеленский находится в Швеции с визитом — Ульф Кристерссон принял его в Линчепинге.

По предварительным данным, во время встречи главы обоих государств обсудят войну России против Украины и углубление оборонного сотрудничества между странами.