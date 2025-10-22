В Крыму паникуют из-за водного кризиса — Аксенов обвиняет власти РФ

Центр национального сопротивления (ЦНС) обращает внимание на то, что российские оккупанты из так называемого "госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма" фактически признали серьезную проблему с водоснабжением Восточного Крыма. Пока у них нет плана решения этой проблемы.

В Крыму назревает масштабный водный кризис

Согласно последним данным, близка к катастрофической ситуация в оккупированной Алуште.

Именно в этой части полуострова запасов воды в водохранилищах хватит всего на ближайшие 3 месяца.

Что важно понимать, последние 3 недели в городе действуют почасовые графики подачи воды, а давление в системе уменьшено до минимума.

Последние события привели к волне паники среди оккупационных чиновников.

В Симферополе пока не могут прийти к согласию, кого сделать "виновным" за будущий коллапс — руководство "госкомитета" или "правительство" Аксенова.

Самое интересное, что сам ставленник Путина в Крыму набросился с обвинениями на российские власти, в частности на Минобороны РФ.

По словам Аксенова, оборонное ведомство массово забирает воду для военных объектов и полигонов.

В политических кругах окупантов распространяются слухи, что москва рассматривает возможность очередной "ротации кадров" в крымской администрации, если проблема не будет решена до конца года. В то же время чиновники из Алушты признают, что никакого реального плана действий нет: водоснабжение зависит только от осадков и "внутренних резервов", которых катастрофически не хватает. Поделиться

Что также важно понимать, в отдельных районах Алушты люди набирают воду из технических источников, а коммунальщики развозят воду цистернами.

Вода у них непригодна для питья, однако другого выхода пока нет.

Существует высокая вероятность того, что вскоре Крым столкнется с новым масштабным водным кризисом — впервые за последние 5 лет.