В Крыму паникуют из-за водного кризиса — Аксенов обвиняет власти РФ

Центр национального сопротивления (ЦНС) обращает внимание на то, что российские оккупанты из так называемого "госкомитета по водному хозяйству и мелиорации Крыма" фактически признали серьезную проблему с водоснабжением Восточного Крыма. Пока у них нет плана решения этой проблемы.
Главные тезисы
- Оккупационные власти Крыма не знают, кого сделать "виновным" в сложившейся ситуации.
- Сам Аксенов обвиняет во всем Минобороны РФ.
В Крыму назревает масштабный водный кризис
Согласно последним данным, близка к катастрофической ситуация в оккупированной Алуште.
Именно в этой части полуострова запасов воды в водохранилищах хватит всего на ближайшие 3 месяца.
Что важно понимать, последние 3 недели в городе действуют почасовые графики подачи воды, а давление в системе уменьшено до минимума.
Последние события привели к волне паники среди оккупационных чиновников.
В Симферополе пока не могут прийти к согласию, кого сделать "виновным" за будущий коллапс — руководство "госкомитета" или "правительство" Аксенова.
Самое интересное, что сам ставленник Путина в Крыму набросился с обвинениями на российские власти, в частности на Минобороны РФ.
По словам Аксенова, оборонное ведомство массово забирает воду для военных объектов и полигонов.
Что также важно понимать, в отдельных районах Алушты люди набирают воду из технических источников, а коммунальщики развозят воду цистернами.
Вода у них непригодна для питья, однако другого выхода пока нет.
Существует высокая вероятность того, что вскоре Крым столкнется с новым масштабным водным кризисом — впервые за последние 5 лет.
