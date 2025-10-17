Российские оккупанты сбили над Крымом собственный самолет
Категория
Украина
Дата публикации

Российские оккупанты сбили над Крымом собственный самолет

ВМС ВСУ
Россияне совершили новый акт "френдли фая"
Читати українською

Ночью 17 октября российские захватнические войска пытались безуспешно отразить новую атаку Украины на военные объекты во временно оккупированном Крыму. Вместо этого армия РФ уничтожила свой же самолет.

Главные тезисы

  • Также бушует пожар на местной нефтебазе, зафиксировано попадание беспилотников в склад боеприпасов.
  • Громкая "бавовна" этой ночью гремела в разных регионах России, в частности в Сочи.

Россияне совершили новый акт "френдли фая"

С заявлением по этому поводу выступил спикер Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины Дмитрий Плетенчук.

Согласно его данным, речь идет о российском Су-30СМ.

Россияне, отражая атаку БПЛА, сбили над временно оккупированным Крымом собственный самолет Су-30СМ, — подчеркнул спикер ВМС ВСУ.

Вся дополнительная информация о последствиях этого события уточняется.

Что важно понимать, в минувшую ночь временно оккупированный Крым активно атаковали украинские дроны.

По словам очевидцев, в поселке Гвардейское Симферопольского района начался мощный пожар на нефтебазе крупнейшей на полуострове сети АЗС.

Кроме того, в сети сообщается о возможном попадании беспилотников в склад боеприпасов.

Нефтебаза, которая на этот раз попала под удар Украины, принадлежит ООО "Кедр", владеющему крупнейшей в Крыму сетью АЗС ATAN.

Успешная атака на такой объект может привести к существенным проблемам поставок топлива на оккупированном полуострове.

