Ракеты и дроны атаковали Сочи несколькими волнами — видео

В ночь 17 октября в российском городе Сочи гремели мощные взрывы. Местные власти заявляли об отражении дроновой и ракетной атак. Также известно, что в 9 аэропортах в разных регионах страны-агрессорки объявлялись ограничения на полеты.
Главные тезисы
- Туристов из гостиниц спускали в подвалы и подземные паркинги.
- Также известно о громких взрывах в Крыму.
"Бавовна" в России 17 октября — первые подробности
С официальным комментарием выступил мэр Сочи Андрей Прошунин.
По словам последнего, около 03:00 ПВО начала отбивать атаку беспилотных летательных аппаратов на город.
Впоследствии в социальных сетях начали публиковать видео, на котором слышны звуки сирены и взрывов.
Более того, стало известно, что туристов из гостиниц перемещали в подвалы и подземные паркинги.
Более того, около 05:00 мэр города предупредил уже о якобы ракетной атаке.
Что важно понимать, кроме аэропорта Сочи, ограничения на взлет и посадку самолетов вводили еще в 8 аэропортах: Краснодаре, Самаре, Калуге и Нижнем Новгороде, Казани, Нижнекамске, Уфе и Ярославле.
Во в.о. Крыму ночью беспилотники подожгли несколько подстанций.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-