Ракеты и дроны атаковали Сочи несколькими волнами — видео

В ночь 17 октября в российском городе Сочи гремели мощные взрывы. Местные власти заявляли об отражении дроновой и ракетной атак. Также известно, что в 9 аэропортах в разных регионах страны-агрессорки объявлялись ограничения на полеты.

"Бавовна" в России 17 октября — первые подробности

С официальным комментарием выступил мэр Сочи Андрей Прошунин.

По словам последнего, около 03:00 ПВО начала отбивать атаку беспилотных летательных аппаратов на город.

Впоследствии в социальных сетях начали публиковать видео, на котором слышны звуки сирены и взрывов.

Более того, стало известно, что туристов из гостиниц перемещали в подвалы и подземные паркинги.

Более того, около 05:00 мэр города предупредил уже о якобы ракетной атаке.

В Сочи работает система ПВО. Отражается ракетная атака. Прошу жителей и гостей города сохранять спокойствие, соблюдать необходимые меры безопасности. Если вы живете рядом с береговой линией — ни в коем случае не выходите на улицу, находитесь в глухом помещении без остекления, — заявил он. Поделиться

Что важно понимать, кроме аэропорта Сочи, ограничения на взлет и посадку самолетов вводили еще в 8 аэропортах: Краснодаре, Самаре, Калуге и Нижнем Новгороде, Казани, Нижнекамске, Уфе и Ярославле.