Ракети та дрони атакували Сочі кількома хвилями — відео

Протягом ночі 17 жовтня в російському місті Сочі гриміли потужні вибухи. Місцева влада заявляла про відбиття дронової та ракетної атак. Також відомо, що в 9 аеропортах у різних регіонах країни-агресорки оголошувалися обмеження на польоти.
Головні тези:
- Туристів з готелів спускали в підвали і підземні паркінги.
- Також відомо про гучні вибухи в Криму.
“Бавовна” в Росії 17 жовтня — перші подробиці
З офіційним коментарем виступив мер Сочі Андрій Прошунін.
За словами останнього, близько 03:00 ППО почала відбивати атаку безпілотних літальних апаратів на місто.
Згодом у соціальних мережах почали публікувати відео, на якому чутно звуки сирени і вибухів.
Ба більше, стало відомо, що туристів з готелів переміщали в підвали і підземні паркінги.
Ба більше, близько 05:00 мер міста попередив вже про нібито ракетну атаку.
Що важливо розуміти, крім аеропорту Сочі, обмеження на зліт і посадку літаків вводили ще в 8 аеропортах: Краснодара, Самари, Калуги і Нижнього Новгорода, Казані, Нижньокамська, Уфи і Ярославля.
В т.о. Криму протягом ночі безпілотники підпалили кілька підстанцій.
