Ракети та дрони атакували Сочі кількома хвилями — відео
Події
Ракети та дрони атакували Сочі кількома хвилями — відео

“Бавовна” в Росії 17 жовтня - перші подробиці
Джерело:  online.ua

Протягом ночі 17 жовтня в російському місті Сочі гриміли потужні вибухи. Місцева влада заявляла про відбиття дронової та ракетної атак. Також відомо, що в 9 аеропортах у різних регіонах країни-агресорки оголошувалися обмеження на польоти.

Головні тези:

  • Туристів з готелів спускали в підвали і підземні паркінги.
  • Також відомо про гучні вибухи в Криму.

“Бавовна” в Росії 17 жовтня — перші подробиці

З офіційним коментарем виступив мер Сочі Андрій Прошунін.

За словами останнього, близько 03:00 ППО почала відбивати атаку безпілотних літальних апаратів на місто.

Згодом у соціальних мережах почали публікувати відео, на якому чутно звуки сирени і вибухів.

Ба більше, стало відомо, що туристів з готелів переміщали в підвали і підземні паркінги.

Ба більше, близько 05:00 мер міста попередив вже про нібито ракетну атаку.

У Сочі працює система ППО. Відбивається ракетна атака. Прошу жителів і гостей міста зберігати спокій, дотримуватися необхідних заходів безпеки. Якщо ви живете поруч з береговою лінією — ні в якому разі не виходьте на вулицю, перебувайте в глухому приміщенні без скління, — заявив він.

Що важливо розуміти, крім аеропорту Сочі, обмеження на зліт і посадку літаків вводили ще в 8 аеропортах: Краснодара, Самари, Калуги і Нижнього Новгорода, Казані, Нижньокамська, Уфи і Ярославля.

В т.о. Криму протягом ночі безпілотники підпалили кілька підстанцій.

Події
Події
Події
