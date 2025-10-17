Ракети та дрони атакували Сочі кількома хвилями — відео

Протягом ночі 17 жовтня в російському місті Сочі гриміли потужні вибухи. Місцева влада заявляла про відбиття дронової та ракетної атак. Також відомо, що в 9 аеропортах у різних регіонах країни-агресорки оголошувалися обмеження на польоти.

“Бавовна” в Росії 17 жовтня — перші подробиці

З офіційним коментарем виступив мер Сочі Андрій Прошунін.

За словами останнього, близько 03:00 ППО почала відбивати атаку безпілотних літальних апаратів на місто.

Згодом у соціальних мережах почали публікувати відео, на якому чутно звуки сирени і вибухів.

Ба більше, стало відомо, що туристів з готелів переміщали в підвали і підземні паркінги.

Ба більше, близько 05:00 мер міста попередив вже про нібито ракетну атаку.

У Сочі працює система ППО. Відбивається ракетна атака. Прошу жителів і гостей міста зберігати спокій, дотримуватися необхідних заходів безпеки. Якщо ви живете поруч з береговою лінією — ні в якому разі не виходьте на вулицю, перебувайте в глухому приміщенні без скління, — заявив він. Поширити

Що важливо розуміти, крім аеропорту Сочі, обмеження на зліт і посадку літаків вводили ще в 8 аеропортах: Краснодара, Самари, Калуги і Нижнього Новгорода, Казані, Нижньокамська, Уфи і Ярославля.