"Бавовна" у Криму. Нафтобаза у Феодосії знову палає — відео

У ніч на 13 жовтня в тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи. У Феодосії було атаковано нафтобазу, внаслідок чого почалася пожежа.

"Бавовна" у Феодосії: що відомо

Перші повідомлення про атаку на нафтобазу з'явилися о 23:48, після чого місцеві жителі почали знімати і надсилати паблікам відео, на яких видно пожежу на об'єкті.

Як стверджується, внаслідок атаки горять щонайменше три резервуари. До об'єкта приїхало багато пожежних машин.

Крім того, інформацію про атаку підтвердив так званий "глава" Криму Сергій Аксьонов. За його версією, сили ППО нібито збили понад 20 дронів, але один безпілотник все ж ударив по нафтобазі.

У результаті виникло загоряння. Постраждалих, за даними на поточний момент, немає. Усі профільні служби вже працюють на місці.

Нагадаємо, в ніч на 6 жовтня Сили оборони України вразили потужності Морського нафтового термінала в тимчасово окупованій Феодосії. Причому через день стало відомо, що нафтопереливний комплекс горить другу добу поспіль.