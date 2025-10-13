"Бавовна" у Криму. Нафтобаза у Феодосії знову палає — відео

У ніч на 13 жовтня в тимчасово окупованому Криму прогриміли вибухи. У Феодосії було атаковано нафтобазу, внаслідок чого почалася пожежа.
Головні тези:
- У ніч на 13 жовтня на нафтобазі у Феодосії відбулися вибухи, що призвели до загоряння щонайменше трьох резервуарів.
- Сили ППО Криму повідомили про збиття понад 20 дронів, однак один із них все ж ударив по нафтобазі, і виникла пожежа.
- Наслідки атаки на нафтобазу у Феодосії вже вивчаються, інцидент став другим за місяць після попередньої пожежі на нафтобазі.
"Бавовна" у Феодосії: що відомо
Перші повідомлення про атаку на нафтобазу з'явилися о 23:48, після чого місцеві жителі почали знімати і надсилати паблікам відео, на яких видно пожежу на об'єкті.
Як стверджується, внаслідок атаки горять щонайменше три резервуари. До об'єкта приїхало багато пожежних машин.
Крім того, інформацію про атаку підтвердив так званий "глава" Криму Сергій Аксьонов. За його версією, сили ППО нібито збили понад 20 дронів, але один безпілотник все ж ударив по нафтобазі.
Нагадаємо, в ніч на 6 жовтня Сили оборони України вразили потужності Морського нафтового термінала в тимчасово окупованій Феодосії. Причому через день стало відомо, що нафтопереливний комплекс горить другу добу поспіль.
Також 29 вересня на НПЗ у Феодосії теж виникла масштабна пожежа. Офіційно причиною вогню назвали порушення технології зварювальних робіт, хоча напередодні була інформація про авіаційну та дронову загрози.
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-