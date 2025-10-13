"Бавовна" в Крыму. Нефтебаза в Феодосии снова пылает — видео

В ночь на 13 октября во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. В Феодосии была атакована нефтебаза, в результате чего начался пожар.
Главные тезисы
- В ночь на 13 октября на нефтебазе во временно оккупированном Крыму произошли взрывы, возгорание и пожар, что стало повторным инцидентом за месяц.
- Силы ПВО Крыма заявили о сбитии более 20 дронов, однако один из них все же смог ударить по нефтебазе, вызвав пожар.
- Несколько резервуаров загорелись, на место приехало много пожарных машин, но по данным на данный момент о пострадавших не сообщается.
"Хлопок" в Феодосии: что известно
Первые сообщения об атаке на нефтебазу появились в 23:48, после чего местные жители начали снимать и отправлять пабликам видео, на которых виден пожар на объекте.
Как утверждается, в результате атаки горят по меньшей мере три резервуара. К объекту приехало много пожарных машин.
Кроме того, информацию об атаке подтвердил так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов. По его версии, силы ПВО якобы сбили более 20 дронов, но один беспилотник все же ударил по нефтебазе.
Напомним, в ночь на 6 октября Силы обороны Украины поразили мощности Морского нефтяного терминала во временно оккупированной Феодосии. Причем через день стало известно, что нефтепереливной комплекс горит вторые сутки.
Также 29 сентября на НПЗ в Феодосии тоже возник масштабный пожар. Официально причиной огня назвали нарушение технологии сварочных работ, хотя накануне была информация об авиационной и дроновой угрозах.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-