"Бавовна" в Крыму. Нефтебаза в Феодосии снова пылает — видео

В ночь на 13 октября во временно оккупированном Крыму прогремели взрывы. В Феодосии была атакована нефтебаза, в результате чего начался пожар.

"Хлопок" в Феодосии: что известно

Первые сообщения об атаке на нефтебазу появились в 23:48, после чего местные жители начали снимать и отправлять пабликам видео, на которых виден пожар на объекте.

Как утверждается, в результате атаки горят по меньшей мере три резервуара. К объекту приехало много пожарных машин.

Кроме того, информацию об атаке подтвердил так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов. По его версии, силы ПВО якобы сбили более 20 дронов, но один беспилотник все же ударил по нефтебазе.

В результате возникло возгорание. Пострадавших, по данным на данный момент, нет. Все профильные службы работают уже на месте. Поделиться

Напомним, в ночь на 6 октября Силы обороны Украины поразили мощности Морского нефтяного терминала во временно оккупированной Феодосии. Причем через день стало известно, что нефтепереливной комплекс горит вторые сутки.