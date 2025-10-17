Лукашенко решил резко сменить курс на политической арене
Категория
Политика
Дата публикации

Лукашенко решил резко сменить курс на политической арене

Лукашенко
Читати українською
Источник:  Reuters

Согласно данным Reuters, белорусский диктатор Александр Лукашенко взял курс на выход из политической изоляции на международной арене. Приспешник Путина видит шанс на успех на фоне потепления в отношениях с США.

Главные тезисы

  • Беларусь уже начала серию контактов с европейскими дипломатами.
  • Также резко изменилась позиция режима Лукашенко по отношению к Украине и российской войне.

Беларусь хочет ослабить санкционное давление

Официальный Минск решил начать свой "штурм" на этом направлении с переговоров с Евросоюзом.

Как удалось узнать журналистам, беларуское посольство в Париже уже разослало по электронной почте приглашение в ряд миссий европейских стран.

Юрий Амбразевич, бывший заместитель министра иностранных дел Беларуси, в марте был назначен послом Минска в Ватикане, "сейчас неформально отвечает за координацию беларуских дипломатических контактов в столицах Западной Европы" и просил о встречах в Париже 6, 8 или 9 октября.

Согласно данным СМИ, Амбразевич активно добивался проведения ряда встреч со своими коллегами-послами, аккредитованными во Франции.

Что важно понимать, это происходило в соответствии со стандартной дипломатической практикой.

Также недавно сам Лукашенко удивил серией громких заявлений, которые шли в разрез с его пророссийской позицией.

Например, он потребовал немедленного завершения захватнической войны, которую ведет диктатор Путин, а также неожиданно добавил, что хочет видеть Украину независимым и суверенным государством.

По убеждению журналистов и аналитиков, таким образом, режим Лукашенко добивается отмены санкций против Беларуси.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Лукашенко пугает НАТО "мгновенным ответом" на сбитие самолетов-нарушителей
Лукашенко
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Лукашенко отдал приказ проверить готовность беларуской армии
Что известно о приказе Лукашенко
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Лукашенко потребовал немедленного завершения войны России против Украины
Лукашенко выступил с парадоксальными заявлениями

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?