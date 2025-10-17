Лукашенко решил резко сменить курс на политической арене

Согласно данным Reuters, белорусский диктатор Александр Лукашенко взял курс на выход из политической изоляции на международной арене. Приспешник Путина видит шанс на успех на фоне потепления в отношениях с США.

Беларусь хочет ослабить санкционное давление

Официальный Минск решил начать свой "штурм" на этом направлении с переговоров с Евросоюзом.

Как удалось узнать журналистам, беларуское посольство в Париже уже разослало по электронной почте приглашение в ряд миссий европейских стран.

Юрий Амбразевич, бывший заместитель министра иностранных дел Беларуси, в марте был назначен послом Минска в Ватикане, "сейчас неформально отвечает за координацию беларуских дипломатических контактов в столицах Западной Европы" и просил о встречах в Париже 6, 8 или 9 октября. Поделиться

Согласно данным СМИ, Амбразевич активно добивался проведения ряда встреч со своими коллегами-послами, аккредитованными во Франции.

Что важно понимать, это происходило в соответствии со стандартной дипломатической практикой.

Также недавно сам Лукашенко удивил серией громких заявлений, которые шли в разрез с его пророссийской позицией.

Например, он потребовал немедленного завершения захватнической войны, которую ведет диктатор Путин, а также неожиданно добавил, что хочет видеть Украину независимым и суверенным государством.