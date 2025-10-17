Лукашенко решил резко сменить курс на политической арене

Согласно данным Reuters, белорусский диктатор Александр Лукашенко взял курс на выход из политической изоляции на международной арене. Приспешник Путина видит шанс на успех на фоне потепления в отношениях с США.
Главные тезисы
- Беларусь уже начала серию контактов с европейскими дипломатами.
- Также резко изменилась позиция режима Лукашенко по отношению к Украине и российской войне.
Беларусь хочет ослабить санкционное давление
Официальный Минск решил начать свой "штурм" на этом направлении с переговоров с Евросоюзом.
Как удалось узнать журналистам, беларуское посольство в Париже уже разослало по электронной почте приглашение в ряд миссий европейских стран.
Согласно данным СМИ, Амбразевич активно добивался проведения ряда встреч со своими коллегами-послами, аккредитованными во Франции.
Что важно понимать, это происходило в соответствии со стандартной дипломатической практикой.
Также недавно сам Лукашенко удивил серией громких заявлений, которые шли в разрез с его пророссийской позицией.
Например, он потребовал немедленного завершения захватнической войны, которую ведет диктатор Путин, а также неожиданно добавил, что хочет видеть Украину независимым и суверенным государством.
По убеждению журналистов и аналитиков, таким образом, режим Лукашенко добивается отмены санкций против Беларуси.
Больше по теме
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-