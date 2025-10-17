Лукашенко вирішив різко змінити курс на політичній арені

Згідно з даними Reuters, білоруський диктатор Олександр Лукашенко взяв курс на вихід з політичної ізоляції на міжнародній арені. Поплічник Путіна бачить шанс на успіх на тлі потепління у відносинах зі США.

Білорусь хоче ослабити санкційний тиск

Офіційній Мінські вирішив розпочати свій “штурм” на цьому напрямку з переговорів з Євросоюзом.

Як вдалося дізнатися журналістам, білоруське посольство в Парижі уже розіслало електронною поштою запрошення до ряду місій європейських країн.

Юрій Амбразевич, колишній заступник міністра закордонних справ Білорусі, який у березні був призначений послом Мінська у Ватикані, "зараз неформально відповідає за координацію білоруських дипломатичних контактів у столицях Західної Європи" і просив про зустрічі в Парижі 6, 8 або 9 жовтня. Поширити

Згідно з даними ЗМІ, Амбразевич активно добивався проведення низки зустрічей зі своїми колегами-послами, акредитованими у Франції.

Що важливо розуміти, це відбувалося відповідно до стандартної дипломатичної практики".

Також нещодавно сам Лукашенко здивував серією гучних заяв, які йшли в розріз з його проросійською позицією.

До прикладу, він зажадав негайного завершення загарбницької війни, яку веде диктатор Путін, а також неочікувано додав, що хоче бачити Україну незалежною та суверенною державою.