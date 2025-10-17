Лукашенко вирішив різко змінити курс на політичній арені

Згідно з даними Reuters, білоруський диктатор Олександр Лукашенко взяв курс на вихід з політичної ізоляції на міжнародній арені. Поплічник Путіна бачить шанс на успіх на тлі потепління у відносинах зі США.
Головні тези:
- Білорусь уже розпочала серію контактів із європейськими дипломатами.
- Також різко змінилася позиція режиму Лукашенка щодо України та російської війни.
Білорусь хоче ослабити санкційний тиск
Офіційній Мінські вирішив розпочати свій “штурм” на цьому напрямку з переговорів з Євросоюзом.
Як вдалося дізнатися журналістам, білоруське посольство в Парижі уже розіслало електронною поштою запрошення до ряду місій європейських країн.
Згідно з даними ЗМІ, Амбразевич активно добивався проведення низки зустрічей зі своїми колегами-послами, акредитованими у Франції.
Що важливо розуміти, це відбувалося відповідно до стандартної дипломатичної практики".
Також нещодавно сам Лукашенко здивував серією гучних заяв, які йшли в розріз з його проросійською позицією.
До прикладу, він зажадав негайного завершення загарбницької війни, яку веде диктатор Путін, а також неочікувано додав, що хоче бачити Україну незалежною та суверенною державою.
На переконання журналістів та аналітиків, таким чином режим Лукашенка добивається скасування санкцій проти Білорусі.
