Лукашенко вирішив різко змінити курс на політичній арені
Категорія
Політика
Дата публікації

Лукашенко вирішив різко змінити курс на політичній арені

Лукашенко
Джерело:  Reuters

Згідно з даними Reuters, білоруський диктатор Олександр Лукашенко взяв курс на вихід з політичної ізоляції на міжнародній арені. Поплічник Путіна бачить шанс на успіх на тлі потепління у відносинах зі США.

Головні тези:

  • Білорусь уже розпочала серію контактів із європейськими дипломатами.
  • Також різко змінилася позиція режиму Лукашенка щодо України та російської війни.

Білорусь хоче ослабити санкційний тиск

Офіційній Мінські вирішив розпочати свій “штурм” на цьому напрямку з переговорів з Євросоюзом.

Як вдалося дізнатися журналістам, білоруське посольство в Парижі уже розіслало електронною поштою запрошення до ряду місій європейських країн.

Юрій Амбразевич, колишній заступник міністра закордонних справ Білорусі, який у березні був призначений послом Мінська у Ватикані, "зараз неформально відповідає за координацію білоруських дипломатичних контактів у столицях Західної Європи" і просив про зустрічі в Парижі 6, 8 або 9 жовтня.

Згідно з даними ЗМІ, Амбразевич активно добивався проведення низки зустрічей зі своїми колегами-послами, акредитованими у Франції.

Що важливо розуміти, це відбувалося відповідно до стандартної дипломатичної практики".

Також нещодавно сам Лукашенко здивував серією гучних заяв, які йшли в розріз з його проросійською позицією.

До прикладу, він зажадав негайного завершення загарбницької війни, яку веде диктатор Путін, а також неочікувано додав, що хоче бачити Україну незалежною та суверенною державою.

На переконання журналістів та аналітиків, таким чином режим Лукашенка добивається скасування санкцій проти Білорусі.

Більше по темі

Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Лукашенко лякає НАТО "миттєвою відповіддю" на збиття літаків-порушників
Лукашенко
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Лукашенко наказав перевірити готовність білоруської армії
Лукашенко
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Лукашенко зажадав негайного завершення війни Росії проти України
Лкашенко

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?