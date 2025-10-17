Украина поразила 14 районов сосредоточения армии РФ

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия украинских воинов успешно атаковали 14 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один пункт управления беспилотными аппаратами, шесть артиллерийских средств и один другой важный объект российских захватчиков.