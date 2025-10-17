Украина поразила 14 районов сосредоточения армии РФ

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия украинских воинов успешно атаковали 14 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, один пункт управления беспилотными аппаратами, шесть артиллерийских средств и один другой важный объект российских захватчиков.
Главные тезисы
- Начался 1332 день полномасштабной войны России против Украины.
- В течение 16 октября на фронте произошло 178 боевых столкновений.
Потери армии РФ по состоянию на 17 октября 2025 года
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 17.10.25 ориентировочно составили:
личного состава — около 1 128 030 (+730) человек,
танков — 11 266 (+5) ед
боевых бронированных машин — 23 394 (+10) ед,
артиллерийских систем — 33 748 (+35) ед,
средств ПВО — 1 228 (+1) ед,
БпЛА оперативно-тактического уровня — 71 025 (+588) ед,
крылатых ракет — 3 864 (+5) ед,
автомобильная техника и автоцистерн — 64 541 (+73) ед,
специальной техники — 3 978 (+1) ед.
Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам два ракетных удара, 42 ракеты и 100 авиационных ударов, сбросив 206 управляемых бомб.
Кроме этого, произвел 4 553 обстрела, из них 118 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6 184 дрона-камикадзе.
Агрессор наносил авиационные удары, в частности по районам населенных пунктов Степногорск Запорожской области; Казачье Херсонской области; Николая Николаевской области.
