Україна уразила 14 районів зосередження армії РФ
Україна
Україна уразила 14 районів зосередження армії РФ

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Read in English

Протягом минулої доби авіація, ракетні війська і артилерія українських воїнів успішно атакували 14 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один пункт управління безпілотними апаратами, шість артилерійських засобів та один інший важливий об’єкт російських загарбників.

Головні тези:

  • Розпочався 1 332 день повномасштабної війни Росії проти України.
  • Протягом 16 жовтня на фронті відбулося 178 бойових зіткнень.

Втрати армії РФ станом на 17 жовтня 2025 року

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 17.10.25 орієнтовно склали:

  • особового складу — близько 1 128 030 (+730) осіб,

  • танків — 11 266 (+5) од

  • бойових броньованих машин — 23 394 (+10) од,

  • артилерійських систем — 33 748 (+35) од,

  • засобів ППО — 1 228 (+1) од,

  • БпЛА оперативно-тактичного рівня — 71 025 (+588) од,

  • крилатих ракет — 3 864 (+5) од,

  • автомобільної техніка та автоцистерн — 64 541 (+73) од,

  • спеціальної техніки — 3 978 (+1) од.

Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів, 42 ракетами та 100 авіаційних ударів, скинувши 206 керованих бомб.

Крім цього, здійснив 4 553 обстріли, з них 118 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 6 184 дрони-камікадзе.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Степногірськ Запорізької області; Козацьке Херсонської області; Миколаї Миколаївської області.

