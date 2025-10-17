Україна уразила 14 районів зосередження армії РФ

Протягом минулої доби авіація, ракетні війська і артилерія українських воїнів успішно атакували 14 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, один пункт управління безпілотними апаратами, шість артилерійських засобів та один інший важливий об’єкт російських загарбників.