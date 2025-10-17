Трамп лякав Путіна "наданням" Україні кількох тисяч "Томагавків"
Трамп лякав Путіна "наданням" Україні кількох тисяч "Томагавків"

The White House
Трамп
За словами американського лідера Дональда Трампа, він поцікавився у російського диктатора Володимира Путіна, чи не заперечує той ідеї постачання Україні кількох тисяч далекобійних ракет "Томагавк". Президент США зізнався, що його колезі ця ідея не надто сподобалася.

Головні тези:

  • Дональд Трамп підтвердив, що незабаром зустрінеться з Путіним.
  • Він також додав, що США дуже потрібні “Томагавки”.

Трамп вдавався до шантажу

Як зазначив очільник Білого дому, його бесіда з Володимиром Путіним 16 жовтня була "хороша".

Вони торкнулися теми постачання Україні "Томагавків".

Ви не заперечуєте, якщо я дам кілька тисяч "Томагавків" вашому супернику?" Йому ця ідея не сподобалася, — розповів Трамп про запитання Путіну та розсміявся.

На переконання президента США, його зустріч з главою Кремля в Угорщині має відбутися "доволі швидко", ймовірно, протягом двох тижнів.

Марко Рубіо, як ви знаєте, зустрінеться зі своїм колегою Лавровим, і вони зустрінуться зовсім скоро, — додав Трамп.

Також очільник Білого дому вкотре повторив, що “Томагавки” — дуже цінна зброя, яка потрібна також і США, а не лише їхнім союзникам.

У нас їх багато, але вони нам потрібні. Ми не можемо виснажувати нашу країну. Вони дуже важливі. Вони дуже потужні. Вони дуже точні. Вони дуже хороші. Але вони нам теж потрібні.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

