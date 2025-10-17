Трамп лякав Путіна "наданням" Україні кількох тисяч "Томагавків"

За словами американського лідера Дональда Трампа, він поцікавився у російського диктатора Володимира Путіна, чи не заперечує той ідеї постачання Україні кількох тисяч далекобійних ракет "Томагавк". Президент США зізнався, що його колезі ця ідея не надто сподобалася.
Головні тези:
- Дональд Трамп підтвердив, що незабаром зустрінеться з Путіним.
- Він також додав, що США дуже потрібні “Томагавки”.
Трамп вдавався до шантажу
Як зазначив очільник Білого дому, його бесіда з Володимиром Путіним 16 жовтня була "хороша".
Вони торкнулися теми постачання Україні "Томагавків".
На переконання президента США, його зустріч з главою Кремля в Угорщині має відбутися "доволі швидко", ймовірно, протягом двох тижнів.
Також очільник Білого дому вкотре повторив, що “Томагавки” — дуже цінна зброя, яка потрібна також і США, а не лише їхнім союзникам.
