Трамп пугал Путина "предоставлением" Украине нескольких тысяч "Томагавков"
Трамп пугал Путина "предоставлением" Украине нескольких тысяч "Томагавков"

The White House
По словам американского лидера Дональда Трампа, он поинтересовался у российского диктатора Владимира Путина, не отрицает ли идею поставки Украине нескольких тысяч дальнобойных ракет "Томагавк". Президент США признался, что его коллеге эта идея не очень понравилась.

  • Дональд Трамп подтвердил, что скоро встретится с Путиным.
  • Он также добавил, что США очень нужны "Томагавки".

Трамп прибегнул к шантажу

Как отметил глава Белого дома, его беседа с Владимиром Путиным 16 октября была "хорошая".

Они затронули тему поставки Украине "Томагавков".

Вы не возражаете, если я дам несколько тысяч "Томагавков" вашему сопернику?" Ему эта идея не понравилась, — рассказал Трамп о вопросе Путину и рассмеялся.

По мнению президента США, его встреча с главой Кремля в Венгрии должна состояться "достаточно быстро", вероятно, в течение двух недель.

Марк Рубио, как вы знаете, встретится со своим коллегой Лавровым, и они встретятся совсем скоро, — добавил Трамп.

Также глава Белого дома в очередной раз повторил, что "Томагавки" — очень ценное оружие, которое нужно и США, а не только их союзникам.

У нас их много, но они нам нужны. Мы не можем истощать нашу страну. Они очень важны. Они очень сильные. Они очень точные. Они очень хорошие. Но они нам тоже нужны.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Президент США

