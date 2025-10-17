Трамп пугал Путина "предоставлением" Украине нескольких тысяч "Томагавков"

По словам американского лидера Дональда Трампа, он поинтересовался у российского диктатора Владимира Путина, не отрицает ли идею поставки Украине нескольких тысяч дальнобойных ракет "Томагавк". Президент США признался, что его коллеге эта идея не очень понравилась.

Трамп прибегнул к шантажу

Как отметил глава Белого дома, его беседа с Владимиром Путиным 16 октября была "хорошая".

Они затронули тему поставки Украине "Томагавков".

Вы не возражаете, если я дам несколько тысяч "Томагавков" вашему сопернику?" Ему эта идея не понравилась, — рассказал Трамп о вопросе Путину и рассмеялся. Поделиться

По мнению президента США, его встреча с главой Кремля в Венгрии должна состояться "достаточно быстро", вероятно, в течение двух недель.

Марк Рубио, как вы знаете, встретится со своим коллегой Лавровым, и они встретятся совсем скоро, — добавил Трамп. Поделиться

Также глава Белого дома в очередной раз повторил, что "Томагавки" — очень ценное оружие, которое нужно и США, а не только их союзникам.