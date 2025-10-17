Трамп пугал Путина "предоставлением" Украине нескольких тысяч "Томагавков"

По словам американского лидера Дональда Трампа, он поинтересовался у российского диктатора Владимира Путина, не отрицает ли идею поставки Украине нескольких тысяч дальнобойных ракет "Томагавк". Президент США признался, что его коллеге эта идея не очень понравилась.
Главные тезисы
- Дональд Трамп подтвердил, что скоро встретится с Путиным.
- Он также добавил, что США очень нужны "Томагавки".
Трамп прибегнул к шантажу
Как отметил глава Белого дома, его беседа с Владимиром Путиным 16 октября была "хорошая".
Они затронули тему поставки Украине "Томагавков".
По мнению президента США, его встреча с главой Кремля в Венгрии должна состояться "достаточно быстро", вероятно, в течение двух недель.
Также глава Белого дома в очередной раз повторил, что "Томагавки" — очень ценное оружие, которое нужно и США, а не только их союзникам.
Больше по теме
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Экономика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-