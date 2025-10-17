Російські окупанти збили над Кримом власний літак
Російські окупанти збили над Кримом власний літак

ВМС ЗСУ
Су-30

Уночі 17 жовтня російські загарбницькі війська намагалася безуспішно відбити нову атаку України на військові об'єкти в тимчасово окупованому Криму. Натомість армія РФ знищила свій же літак.

Головні тези:

  • Також вирує пожежа на місцевій нафтобазі, зафіксовано влучання безпілотників у склад боєприпасів.
  • Гучна “бавовна” цієї ночі гриміла у різних регіонах Росії, зокрема в Сочі.

Росіяни здійснили новий акт “френдлі фая”

З заявою з цього приводу виступив речник Військово-Морських Сил Збройних Сил України Дмитро Плетенчук.

Згідно з його даними, йдеться про російський Су-30СМ.

Росіяни, відбиваючи атаку БПЛА, збили над тимчасово окупованим Кримом власний літак Су-30СМ, — наголосив спікер ВМС ЗСУ.

Уся додаткова інформація щодо наслідків цієї події наразі уточнюється.

Що важливо розуміти, протягом минулої ночі тимчасово окупований Крим активно атакували українські дрони.

За словами очевидців, у селищі Гвардійське Сімферопольського району почалася потужна пожежа на нафтобазі найбільшої на півострові мережі АЗС.

Окрім того, у мережі повідомляється про ймовірне влучання безпілотників у склад боєприпасів.

Нафтобаза, яка цього разу потрапила під удар України, належить ТОВ "Кедр", яке володіє найбільшою в Криму мережею АЗС ATAN.

Успішна атака на такий об'єкт може призвести до суттєвих проблем із постачанням пального на окупованому півострові.

