Російські окупанти збили над Кримом власний літак

Уночі 17 жовтня російські загарбницькі війська намагалася безуспішно відбити нову атаку України на військові об'єкти в тимчасово окупованому Криму. Натомість армія РФ знищила свій же літак.
Головні тези:
- Також вирує пожежа на місцевій нафтобазі, зафіксовано влучання безпілотників у склад боєприпасів.
- Гучна “бавовна” цієї ночі гриміла у різних регіонах Росії, зокрема в Сочі.
Росіяни здійснили новий акт “френдлі фая”
З заявою з цього приводу виступив речник Військово-Морських Сил Збройних Сил України Дмитро Плетенчук.
Згідно з його даними, йдеться про російський Су-30СМ.
Уся додаткова інформація щодо наслідків цієї події наразі уточнюється.
Що важливо розуміти, протягом минулої ночі тимчасово окупований Крим активно атакували українські дрони.
За словами очевидців, у селищі Гвардійське Сімферопольського району почалася потужна пожежа на нафтобазі найбільшої на півострові мережі АЗС.
Окрім того, у мережі повідомляється про ймовірне влучання безпілотників у склад боєприпасів.
Нафтобаза, яка цього разу потрапила під удар України, належить ТОВ "Кедр", яке володіє найбільшою в Криму мережею АЗС ATAN.
