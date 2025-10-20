"Бавовна" в Крыму. ГУР дронами поразило новейшую РЛС армии РФ — видео

Украинские разведчики по управлению беспилотных систем сожгли новейшую радиолокационную систему врага в оккупированном Крыму. Речь идет о РЛС "Валдай".
Главные тезисы
- Украинские разведчики уничтожили новейшую российскую радиолокационную систему РЛС “Валдай” в Крыму, используя дроны для атаки.
- РЛС “Валдай” представляет собой комплекс для подавления сигналов управления, навигации и связи дронов, используемый Россией для борьбы с беспилотными летательными аппаратами.
- Демилитаризация Крыма продолжается, что является показателем успешных операций украинских военных в регионе.
ГУР дронами поразило РЛС "Валдай" в Крыму
Сначала разведчики выследили замаскированную россиянами ценную РЛС на аэродроме "Джанкой", а затем уже нанесли удар.
Демилитаризация Крыма продолжается! — сообщили в пресс-службе ГУР и добавили видео уничтожение РЛС окупантов.
Радиолокационная система "Валдай" считается новейшим российским комплексом, содержащим модуль радиопомех, способный подавлять (глушить) сигналы управления, навигации или связи дронов.
Радиус обнаружения малоразмерных дронов этой РЛС — от 5 до 6 км. Для более крупных дронов — более 15 км.
РЛС "Валдай" еще не широко распространен — он до сих пор проходит испытания и упоминается как "один из первых образцов в своем классе".
