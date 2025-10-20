"Бавовна" в Крыму. ГУР дронами поразило новейшую РЛС армии РФ — видео
"Бавовна" в Крыму. ГУР дронами поразило новейшую РЛС армии РФ — видео

Украинские разведчики по управлению беспилотных систем сожгли новейшую радиолокационную систему врага в оккупированном Крыму. Речь идет о РЛС "Валдай".

Главные тезисы

  • Украинские разведчики уничтожили новейшую российскую радиолокационную систему РЛС “Валдай” в Крыму, используя дроны для атаки.
  • РЛС “Валдай” представляет собой комплекс для подавления сигналов управления, навигации и связи дронов, используемый Россией для борьбы с беспилотными летательными аппаратами.
  • Демилитаризация Крыма продолжается, что является показателем успешных операций украинских военных в регионе.

ГУР дронами поразило РЛС "Валдай" в Крыму

Сначала разведчики выследили замаскированную россиянами ценную РЛС на аэродроме "Джанкой", а затем уже нанесли удар.

Демилитаризация Крыма продолжается! — сообщили в пресс-службе ГУР и добавили видео уничтожение РЛС окупантов.

Радиолокационная система "Валдай" считается новейшим российским комплексом, содержащим модуль радиопомех, способный подавлять (глушить) сигналы управления, навигации или связи дронов.

Поэтому РФ использует РЛС Валдай для выявления и борьбы с беспилотниками, речь идет больше о малоразмерных БпЛА.

Радиус обнаружения малоразмерных дронов этой РЛС — от 5 до 6 км. Для более крупных дронов — более 15 км.

РЛС "Валдай" еще не широко распространен — он до сих пор проходит испытания и упоминается как "один из первых образцов в своем классе".

