"Бавовна" в Крыму. ГУР дронами поразило новейшую РЛС армии РФ — видео

Украинские разведчики по управлению беспилотных систем сожгли новейшую радиолокационную систему врага в оккупированном Крыму. Речь идет о РЛС "Валдай".

ГУР дронами поразило РЛС "Валдай" в Крыму

Сначала разведчики выследили замаскированную россиянами ценную РЛС на аэродроме "Джанкой", а затем уже нанесли удар.

Демилитаризация Крыма продолжается! — сообщили в пресс-службе ГУР и добавили видео уничтожение РЛС окупантов.

Радиолокационная система "Валдай" считается новейшим российским комплексом, содержащим модуль радиопомех, способный подавлять (глушить) сигналы управления, навигации или связи дронов.

Поэтому РФ использует РЛС Валдай для выявления и борьбы с беспилотниками, речь идет больше о малоразмерных БпЛА. Поделиться

Радиус обнаружения малоразмерных дронов этой РЛС — от 5 до 6 км. Для более крупных дронов — более 15 км.