Кибератака ГУР нанесла многомиллионный ущерб российскому провайдеру — источники

Один из крупнейших сибирских интернет-провайдеров «Орион Телеком» обеднел сразу на 66 миллионов рублей в результате спецоперации киберкорпуса ГУР МО. Об этом сообщили ONLINE.UA источники в ГУР.
Главные тезисы
- Кибератака ГУР МО нанесла многомиллионный ущерб российскому провайдеру "Орион Телеком", парализуя сеть и украв данные пользователей.
- Ущерб от атаки составил 66 миллионов рублей, а также учитывается возможный штраф до 15 миллионов рублей за утечку данных.
- Провайдер обратился в российскую полицию с заявлением о кибератаке и просит начать уголовное производство.
Кибератака ГУР опустошила счета российского "Ориона Телекома"
Как сообщают источники в Главном управлении разведки, об этом стало известно из заявления в российскую полицию, которое подал провайдер по результатам кибератаки.
По информации разведки, атакованный провайдер сам признал собственный ущерб в размере 66 миллионов рублей, а также факт утечки персональных данных пользователей в результате операции ГУР.
В этой связи "Орион Телеком" просит российскую полицию открыть соответствующее уголовное производство.
Как напомнили в разведке, киберспециалисты ГУР атаковали инфраструктуру "Орион Телеком" еще летом в День России. В тот день работа провайдера была парализована.
В частности, без связи остался закрытый город, специализирующийся на добыче урана. "Орион Телеком" там был единственным провайдером. В то же утро местные паблики Красноярска, Иркутска, Братска и Абакана пестрили жалобами недовольных россиян, которые сообщали об отсутствии интернета и телевидения.
В украинской разведке отмечают, что сети провайдера активно использовались российскими силовыми структурами для агрессии против Украины.
