Кибератака ГУР нанесла многомиллионный ущерб российскому провайдеру — источники
Кибератака ГУР нанесла многомиллионный ущерб российскому провайдеру — источники

ГУР
Источник:  online.ua

Один из крупнейших сибирских интернет-провайдеров «Орион Телеком» обеднел сразу на 66 миллионов рублей в результате спецоперации киберкорпуса ГУР МО. Об этом сообщили ONLINE.UA источники в ГУР.

Кибератака ГУР опустошила счета российского "Ориона Телекома"

Как сообщают источники в Главном управлении разведки, об этом стало известно из заявления в российскую полицию, которое подал провайдер по результатам кибератаки.

По информации разведки, атакованный провайдер сам признал собственный ущерб в размере 66 миллионов рублей, а также факт утечки персональных данных пользователей в результате операции ГУР.

В этой связи "Орион Телеком" просит российскую полицию открыть соответствующее уголовное производство.

Кроме того, согласно российским законам, провайдеру также, вероятно, придется выплатить штраф за допущенную утечку данных — еще до 15 миллионов рублей.

Как напомнили в разведке, киберспециалисты ГУР атаковали инфраструктуру "Орион Телеком" еще летом в День России. В тот день работа провайдера была парализована.

В частности, без связи остался закрытый город, специализирующийся на добыче урана. "Орион Телеком" там был единственным провайдером. В то же утро местные паблики Красноярска, Иркутска, Братска и Абакана пестрили жалобами недовольных россиян, которые сообщали об отсутствии интернета и телевидения.

В украинской разведке отмечают, что сети провайдера активно использовались российскими силовыми структурами для агрессии против Украины.

