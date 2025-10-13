Работают на войну против Украины. У ГУР обновили список оборонных заводов РФ

Более половины предприятий российского оборонного холдинга "Технодинамика", находящихся под управлением государственной корпорации "Ростех", до сих пор остается вне санкций западных стран. Речь идет о 86 из 145 компаний, на которые пока не наложены ограничения.
Главные тезисы
- Более половины компаний холдинга "Технодинамика" остаются вне санкций западных стран, включая заводы, производящие ствольную и реактивную артиллерию, боеприпасы и беспилотные летательные аппараты.
- Обновленная база данных об оборонных предприятиях помогает международным партнерам синхронизировать санкционные решения.
У ГУР назвали российские военные заводы без западных санкций
Обновленную базу данных обнародовали на портале War&Sanctions.
Предприятия холдинга занимаются изготовлением беспилотных летательных аппаратов, пусковых установок для крылатых ракет большой дальности, бронеплит, средств индивидуальной защиты, разработкой тренажеров для военной авиации, парашютных систем и авиационных двигателей.
Кроме того, они выполняют ремонт и продление ресурса стратегических бомбардировщиков Ту-95МС и Ту-160.
Несмотря на стратегическое значение холдинга для российского ВПК, 86 из 145 предприятий остаются вне санкций стран санкционной коалиции. Среди них — производители ключевых компонентов для ракетных систем и бронетехники.
В частности, в этот перечень входят:
АО "Федеральный центр двойных технологий Союз" и АО "Завод имени Морозова" — разработчики двигателей и твердого топлива для комплексов "Тополь-М", "Ярс" и "Искандер";
АО "Ленинградский механический завод имени Карла Либкнехта" — производитель бронебойно-подкалиберных снарядов для гладкоствольных орудий, в частности для платформы "Армата";
АО "Уфимское агрегатное производственное объединение" — поставщик комплектующих для ракет Х-101 и Х-59М2/Х-59М2А;
АО "Машиностроительный завод 'Штамп' имени Б. Л. Ванникова" — производитель главных частей к реактивным снарядам РСЗО "Град" и "Торнадо-Г", корпусам авиационных бомб и единственный в РФ производитель звеньев патронных лент для артиллерийских выстрелов калибров 0,3 мм.
В ГУР подчеркнули, что раскрытие таких сведений должно помочь международным партнерам Украины в синхронизации санкционных решений и закрытии пробелов, которыми Россия до сих пор пользуется для поддержки своего оборонного производства.
