Двое военных преступников из тюрьмы "Изоляция" получили подозрения — ГУР

Двое террористов из оккупированного Донецка, которые служат государству-агрессору России в так называемом МГБ ДНР, ворвались с обыском в квартиру местной жительницы — матери двоих детей, арестовали ее в застенке-концлагере Изоляция, где более месяца жестоко издевались.
Главные тезисы
- Двое военных преступников из оккупированного Донецка получили подозрения при помощи ГУР за жестокое оскорбление и пытки гражданской женщины.
- Национальная полиция Украины и Офис Генерального прокурора активно расследуют совершенные преступления и устанавливают виновных лиц.
Двое палачей из "Изоляции" в Донецке получили подозрения
Личности палачей и обстоятельства совершенных в 2021-2022 годах преступлений в отношении женщины установила Национальная полиция Украины под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора Украины при содействии ГУР МО Украины.
Палачам сообщили о подозрении в жестоком обращении с гражданским населением, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.
