Двое военных преступников — Денисенко Виктор Сергеевич (11.05.1994 г. р.), зарегистрированный в г. Макеевка Донецкой области, и Беликов Александр Эдуардович (29.09.1990 г. р.) — которые жестоко пытали гражданскую жительницу Донецка, совершали интервью по сексуальным жителям Донецка. под давлением и пытками заставили ее признаться в том, чего женщина не делала, занимают коллаборантские должности так называемых начальника отдела борьбы с терроризмом и следователя МГБ ДНР.