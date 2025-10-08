Двое военных преступников из тюрьмы "Изоляция" получили подозрения — ГУР
Двое военных преступников из тюрьмы "Изоляция" получили подозрения — ГУР

ГУР
Изоляция
Двое террористов из оккупированного Донецка, которые служат государству-агрессору России в так называемом МГБ ДНР, ворвались с обыском в квартиру местной жительницы — матери двоих детей, арестовали ее в застенке-концлагере Изоляция, где более месяца жестоко издевались.

Главные тезисы

  • Двое военных преступников из оккупированного Донецка получили подозрения при помощи ГУР за жестокое оскорбление и пытки гражданской женщины.
  • Национальная полиция Украины и Офис Генерального прокурора активно расследуют совершенные преступления и устанавливают виновных лиц.

Двое палачей из "Изоляции" в Донецке получили подозрения

Личности палачей и обстоятельства совершенных в 2021-2022 годах преступлений в отношении женщины установила Национальная полиция Украины под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора Украины при содействии ГУР МО Украины.

Двое военных преступников — Денисенко Виктор Сергеевич (11.05.1994 г. р.), зарегистрированный в г. Макеевка Донецкой области, и Беликов Александр Эдуардович (29.09.1990 г. р.) — которые жестоко пытали гражданскую жительницу Донецка, совершали интервью по сексуальным жителям Донецка. под давлением и пытками заставили ее признаться в том, чего женщина не делала, занимают коллаборантские должности так называемых начальника отдела борьбы с терроризмом и следователя МГБ ДНР.

Палачам сообщили о подозрении в жестоком обращении с гражданским населением, совершенном по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины). Санкция статьи предусматривает до двенадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается.

ГУР МО Украины напоминает — за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие.

