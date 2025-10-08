Двоє воєнних злочинців із катівні "Ізоляція" отримали підозри — ГУР

Двоє терористів із окупованого Донецька, які служать державі-агресорці Росії у так званому “МДБ ДНР”, вдерлися з обшуком до квартири місцевої мешканки — матері двох дітей, ув’язнили її в катівні-концтаборі “Ізоляція”, де понад місяць жорстоко знущалися.
Головні тези:
- Двоє терористів з окупованого Донецька отримали підозри від ГУР за жорстоке оббирання та катування цивільної жінки.
- Військові злочинці незаконно ув'язнили жінку в катівні “Ізоляція” та змушували її до неправомірних зізнань під загрозою поневолення дітей.
- Національна поліція України і Офіс Генерального прокурора розслідують вчинені злочини та встановлюють осіб, які причетні до цих злочинів.
Двоє катів з “Ізоляції “ в Донецьку отримали підозри
Особи катів та обставини вчинених у 2021–2022 роках злочинів щодо жінки встановила Національна поліція України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора України за сприяння ГУР МО України.
Катам повідомили про підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням, учиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.
