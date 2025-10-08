Двоє воєнних злочинців із катівні "Ізоляція" отримали підозри — ГУР

Двоє воєнних злочинців — Денисенко Віктор Сергійович (11.05.1994 р. н.), зареєстрований у м. Макіївка Донецької області, та Бєліков Олександр Едуардович (29.09.1990 р. н.) — які жорстоко катували цивільну мешканку Донецька, вчиняли щодо неї сексуальне насильство, погрожували поневоленням дітей в інтернаті та під тиском і катуваннями змусили її зізнатися в тому, чого жінка не робила, обіймають колаборантські посади так званих “начальника відділу боротьби з тероризмом” та “слідчого” “МДБ ДНР”.