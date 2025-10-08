Двоє воєнних злочинців із катівні "Ізоляція" отримали підозри — ГУР
Категорія
Україна
Дата публікації

Двоє воєнних злочинців із катівні "Ізоляція" отримали підозри — ГУР

ГУР
катівня

Двоє терористів із окупованого Донецька, які служать державі-агресорці Росії у так званому “МДБ ДНР”, вдерлися з обшуком до квартири місцевої мешканки — матері двох дітей, ув’язнили її в катівні-концтаборі “Ізоляція”, де понад місяць жорстоко знущалися.

Головні тези:

  • Двоє терористів з окупованого Донецька отримали підозри від ГУР за жорстоке оббирання та катування цивільної жінки.
  • Військові злочинці незаконно ув'язнили жінку в катівні “Ізоляція” та змушували її до неправомірних зізнань під загрозою поневолення дітей.
  • Національна поліція України і Офіс Генерального прокурора розслідують вчинені злочини та встановлюють осіб, які причетні до цих злочинів.

Двоє катів з “Ізоляції “ в Донецьку отримали підозри

Особи катів та обставини вчинених у 2021–2022 роках злочинів щодо жінки встановила Національна поліція України під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора України за сприяння ГУР МО України.

Двоє воєнних злочинців — Денисенко Віктор Сергійович (11.05.1994 р. н.), зареєстрований у м. Макіївка Донецької області, та Бєліков Олександр Едуардович (29.09.1990 р. н.) — які жорстоко катували цивільну мешканку Донецька, вчиняли щодо неї сексуальне насильство, погрожували поневоленням дітей в інтернаті та під тиском і катуваннями змусили її зізнатися в тому, чого жінка не робила, обіймають колаборантські посади так званих “начальника відділу боротьби з тероризмом” та “слідчого” “МДБ ДНР”.

Катам повідомили про підозру у жорстокому поводженні з цивільним населенням, учиненому за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає до дванадцяти років позбавлення волі із конфіскацією майна. Досудове розслідування триває.

ГУР МО України нагадує — за кожен скоєний проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
СБУ затримала пов’язаного з катівнею "Ізоляція" бойовика "ДНР"
СБУ затримала пов’язаного з катівнею "Ізоляція" бойовика "ДНР"
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Bellingcat знайшла нові факти про катівню "Ізоляція"
Bellingcat знайшла нові факти про катівню "Ізоляція"
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
СБУ шукає свідків злочинів керівника катівні "Ізоляція" Куликовського
СБУ шукає свідків злочинів керівника катівні "Ізоляція" Куликовського

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?