Працюють на війну проти України. У ГУР оновили перелік оборонних заводів РФ

Понад половина підприємств російського оборонного холдингу "Технодинаміка", що перебувають під управлінням державної корпорації "Ростєх", досі залишається поза санкціями західних країн. Йдеться про 86 із 145 компаній, на які поки що не накладено обмежень.

У ГУР назвали російські військові заводи без західних санкцій

Оновлену базу даних оприлюднили на порталі War&Sanctions.

Як зазначили у ГУР, холдинг "Технодинаміка" відіграє ключову роль у виробництві ствольної та реактивної артилерії, боєприпасів, порохів і вибухових речовин військового призначення.

Підприємства холдингу також займаються виготовленням безпілотних літальних апаратів, пускових установок для крилатих ракет великої дальності, бронеплит, засобів індивідуального захисту, розробкою тренажерів для військової авіації, парашутних систем та авіаційних двигунів.

Крім того, вони виконують ремонт і продовження ресурсу стратегічних бомбардувальників Ту-95МС та Ту-160.

Попри стратегічне значення холдингу для російського ВПК, 86 із 145 підприємств залишаються поза санкціями країн санкційної коаліції. Серед них — виробники ключових компонентів для ракетних систем і бронетехніки.

Зокрема до цього переліку входять:

АТ “Федеральний центр подвійних технологій ‘Союз’” та АТ “Завод імені Морозова” — розробники двигунів та твердого палива для комплексів "Тополь-М", "Ярс" і "Іскандер";

АТ “Ленінградський механічний завод імені Карла Лібкнехта” — виробник бронебійно-підкаліберних снарядів для гладкоствольних гармат, зокрема для платформи «Армата»;

АТ “Уфімське агрегатне виробниче об’єднання” — постачальник комплектуючих для ракет Х-101 та Х-59М2 / Х-59М2А;

АТ “Машинобудівний завод ‘Штамп’ імені Б. Л. Ваннікова” — виробник головних частин до реактивних снарядів РСЗВ "Град" і "Торнадо-Г", корпусів авіаційних бомб та єдиний у РФ виробник ланок патронних стрічок для артилерійських пострілів калібрів 23 мм, 30 мм і 40 мм.

У ГУР наголосили, що розкриття таких відомостей має допомогти міжнародним партнерам України у синхронізації санкційних рішень та закритті прогалин, якими Росія досі користується для підтримки свого оборонного виробництва.