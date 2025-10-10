ГУР показало результати "полювання" авіабомберів на позиції армії РФ — відео

Головне управління розвідки представило результати бойової роботи спецпідрозділу “Артан”, коли бійці за допомогою “важкого дрону” “Баба-Яга” (Nemesis) знищують позиції росіян на фронті.
Головні тези:
- Спецпідрозділ Артан використовує важкі дрони для ефективного знищення позицій російських окупантів.
- Оператори важких дронів виходять на полювання щоночі, знищуючи ворожі бліндажі й окопи.
- Полювання дронів триває без перерв, показуючи високу ефективність спецпідрозділу ГУР МО України.
“Артан” знищує російських окупантів “Бабою-Ягою” — відео
Вони називають їх «баба яга», бо бояться до поросячого писку. А для нас це — наші пташечки, які несуть вогонь і справедливу відплату окупантам.
Оператори важких дронів «Артану» щоночі виходять на полювання і знищують противника, який намагається накопичитись у різних будівлях, засипають бомбами бліндажі й окопи.
Спецпідрозділ ГУР МО України «Артан». Знаємо. Знаходимо. Знищуємо.
