ГУР показало результати "полювання" авіабомберів на позиції армії РФ — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

ГУР показало результати "полювання" авіабомберів на позиції армії РФ — відео

ГУР
Баба-Яга

Головне управління розвідки представило результати бойової роботи спецпідрозділу “Артан”, коли бійці за допомогою “важкого дрону” “Баба-Яга” (Nemesis) знищують позиції росіян на фронті.

Головні тези:

  • Спецпідрозділ Артан використовує важкі дрони для ефективного знищення позицій російських окупантів.
  • Оператори важких дронів виходять на полювання щоночі, знищуючи ворожі бліндажі й окопи.
  • Полювання дронів триває без перерв, показуючи високу ефективність спецпідрозділу ГУР МО України.

“Артан” знищує російських окупантів “Бабою-Ягою” — відео

Вони називають їх «баба яга», бо бояться до поросячого писку. А для нас це — наші пташечки, які несуть вогонь і справедливу відплату окупантам.

Оператори важких дронів «Артану» щоночі виходять на полювання і знищують противника, який намагається накопичитись у різних будівлях, засипають бомбами бліндажі й окопи.

На відео — результати роботи аеробомберів в зоні відповідальності «Артану». Полювання триває без перерв.

Спецпідрозділ ГУР МО України «Артан». Знаємо. Знаходимо. Знищуємо.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
“Артан” успішно знищує впливових російських воєнних
Артан
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Спецпідрозділ ГУР Артан запрошує молодь на вишкіл "Звитяга"
Артан
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Спецрозділ ГУР "Артан" показав кадри боїв під Липцями на Харківщині — відео
Спецрозділ ГУР "Артан" показав кадри боїв під Липцями на Харківщині — відео

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?