Главное управление разведки представило результаты боевой работы спецподразделения Артан, когда бойцы с помощью тяжелого дрона Баба-Яга (Nemesis) уничтожают позиции россиян на фронте.
Главные тезисы
- Спецподразделение Артан ГУР представило результаты боевой работы, показав эффективность использования тяжелых дронов в уничтожении позиций российских оккупантов.
- Операторы дронов Артана выходят на охоту каждую ночь, продолжая атаковать вражеские цели и показывая высокую эффективность в своей работе.
- Авиабомберы и дроны спецподразделения ГУР МО Украины уничтожают позиции армии РФ, демонстрируя решимость и силу в противостоянии оккупантам.
Артан уничтожает российских оккупантов “Бабой-Ягой” — видео
Они называют их «баба яга», потому что боятся до поросячьего писка. А для нас это наши птички, которые несут огонь и справедливое возмездие оккупантам.
Операторы тяжелых дронов «Артана» каждую ночь выходят на охоту и уничтожают противника, пытающегося накопиться в разных зданиях, засыпают бомбами блиндажи и окопы.
Спецподразделение ГУР МО Украины "Артан". Знаем. Находим. Уничтожаем.
