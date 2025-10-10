ГУР показало результаты "охоты" авиабомберов на позиции армии РФ — видео
ГУР показало результаты "охоты" авиабомберов на позиции армии РФ — видео

ГУР
Баба-Яга
Главное управление разведки представило результаты боевой работы спецподразделения Артан, когда бойцы с помощью тяжелого дрона Баба-Яга (Nemesis) уничтожают позиции россиян на фронте.

  • Спецподразделение Артан ГУР представило результаты боевой работы, показав эффективность использования тяжелых дронов в уничтожении позиций российских оккупантов.
  • Операторы дронов Артана выходят на охоту каждую ночь, продолжая атаковать вражеские цели и показывая высокую эффективность в своей работе.
  • Авиабомберы и дроны спецподразделения ГУР МО Украины уничтожают позиции армии РФ, демонстрируя решимость и силу в противостоянии оккупантам.

Артан уничтожает российских оккупантов “Бабой-Ягой” — видео

Они называют их «баба яга», потому что боятся до поросячьего писка. А для нас это наши птички, которые несут огонь и справедливое возмездие оккупантам.

Операторы тяжелых дронов «Артана» каждую ночь выходят на охоту и уничтожают противника, пытающегося накопиться в разных зданиях, засыпают бомбами блиндажи и окопы.

На видео — результаты работы аэробомберов в зоне ответственности «Артана». Охота продолжается без перерывов.

Спецподразделение ГУР МО Украины "Артан". Знаем. Находим. Уничтожаем.

