Кібератака ГУР завдала багатомільйонних збитків російському провайдеру — джерела

Один з найбільших сибірських інтернет-провайдерів «Оріон Телеком» збіднів відразу на 66 мільйонів рублів внаслідок спецоперації кіберкорпусу ГУР МО. Про це повідомили ONLINE.UA джерела у ГУР.

Кібератака ГУР спустошила рахунки російського "Оріон Телеком"

Як повідомляють джерела в Головному управлінні розвідки, про це стало відомо із заяви до російської поліції, яку подав провайдер за результатами кібератаки.

За інформацією розвідки, атакований провайдер сам визнав власні збитки в розмірі 66 мільйонів рублів, а також факт витоку персональних даних користувачів внаслідок операції ГУР.

У звʼязку з цим "Оріон Телеком" просить російську поліцію відкрити відповідне кримінальне провадження.

Окрім того, згідно з російськими законами, провайдеру також, імовірно, доведеться виплатити штраф за допущений витік даних — ще до 15 мільйонів рублів. Поширити

Як нагадали у розвідці, кіберфахівці ГУР атакували інфраструктуру "Оріон Телеком" ще влітку в День Росії. Того дня робота провайдера була паралізована.

Зокрема без зв’язку залишилося закрите місто, що спеціалізується на видобутку урану. "Оріон Телеком" там був єдиним провайдером. Того ж ранку місцеві пабліки Красноярська, Іркутська, Братська та Абакану рясніли скаргами невдоволених росіян, які повідомляли про відсутність інтернету й телебачення.

В українській розвідці зазначають, що мережі провайдера активно використовувалися російськими силовими структурами для здійснення агресії проти України.