Кібератака ГУР завдала багатомільйонних збитків російському провайдеру — джерела

Один з найбільших сибірських інтернет-провайдерів «Оріон Телеком» збіднів відразу на 66 мільйонів рублів внаслідок спецоперації кіберкорпусу ГУР МО. Про це повідомили ONLINE.UA джерела у ГУР.
Головні тези:
- Кібератака ГУР залишила одного з найбільших російських провайдерів “Оріон Телеком” зі значними фінансовими збитками.
- Провайдер став жертвою спецоперації, яка відбулася влітку та призвела до паралізації його мережі.
- Збитки склали 66 мільйонів рублів, а також був виявлений протокол даних користувачів через операцію ГУР.
Кібератака ГУР спустошила рахунки російського "Оріон Телеком"
Як повідомляють джерела в Головному управлінні розвідки, про це стало відомо із заяви до російської поліції, яку подав провайдер за результатами кібератаки.
За інформацією розвідки, атакований провайдер сам визнав власні збитки в розмірі 66 мільйонів рублів, а також факт витоку персональних даних користувачів внаслідок операції ГУР.
У звʼязку з цим "Оріон Телеком" просить російську поліцію відкрити відповідне кримінальне провадження.
Як нагадали у розвідці, кіберфахівці ГУР атакували інфраструктуру "Оріон Телеком" ще влітку в День Росії. Того дня робота провайдера була паралізована.
Зокрема без зв’язку залишилося закрите місто, що спеціалізується на видобутку урану. "Оріон Телеком" там був єдиним провайдером. Того ж ранку місцеві пабліки Красноярська, Іркутська, Братська та Абакану рясніли скаргами невдоволених росіян, які повідомляли про відсутність інтернету й телебачення.
В українській розвідці зазначають, що мережі провайдера активно використовувалися російськими силовими структурами для здійснення агресії проти України.
