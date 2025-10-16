ГУР обнародовало данные о более чем 130 морских судах и капитанах "теневого флота" РФ

ГУР обнародует данные более ста судов и капитанов, причастных к перевозке российской подсанкционной нефти и похищенного украинского зерна.
Главные тезисы
- ГУР опубликовало досье на более чем 130 морских судов и 142 капитанов, участвующих в незаконных перевозках российской и иранской подсанкционной нефти, а также украденного украинского зерна.
- Морской экспорт с временно оккупированных территорий Украины является ключевой составляющей экономики России, обеспечивающей финансирование войны против Украины.
- Россия продолжает развивать свой теневой танкерный парк для обхода санкций и сохранения экспортных потоков из Балтийского и Черноморского регионов.
War&Sanctions: ГУР называет новые имена капитанов "теневого флота" РФ
ГУР МО Украины в разделе "Морские суда" портала War&Sanctions опубликовало досье на 139 морских судов и 142 капитанов, причастных к незаконным перевозкам российской и иранской подсанкционной нефти, а также похищенного украинского зерна с временно оккупированных территорий.
Морской экспорт из Балтийского и Черноморского регионов — это организованный Россией трафик краденого украинского зерна с временно оккупированных территорий Украины, сырой нефти и нефтепродуктов в обход примененных санкций, в основном организованный кремлем теневой флотилией.
На фоне блокирования легальной коммерческой активности подсанкционных судов Россия продолжает наращивать свой теневой танкерный парк, привлекая подставные компании и суда-призраки для сохранения своих экспортных потоков.
Основными фигурантами новой публикации стали:
новые теневые танкеры, привлеченные РФ с 2025 г. для обхода санкционного контроля;
суда, принадлежащие судоходной империи иранского нефтяного магната и основного поставщика оружия в РФ Мохаммеда Хосейна Шамхани — сына бывшего министра обороны Ирана Али Шамхани, обеспечивающих транспортировку подсанкционной нефти;
нефтяные танкеры с орбиты астраханского бизнесмена Джамалдина Пашаева, связанные с логистикой транспортного коридора "Север-Юг", предназначенного для торговли с Ираном. Кроме этого, Пашаев и его компании привлечены в схемах передачи летальной помощи российской компании "ОЭЗ "Алабуга" при поддержке Ирана;
морские суда, вовлеченные в перевозку похищенного украинского зерна, которое Россия выдает за собственную продукцию на международном рынке;
российские и иностранные суда, осуществляющие незаконные мероприятия в закрытые Украиной порты на временно оккупированных территориях.
Раздел "Морские суда" в настоящее время содержит информацию о более чем 1 200 судах, из которых более половины входит в так называемый "теневой флот" РФ, а также данные о почти 300 капитанах, непосредственно участвующих в нарушении международного санкционного режима.
