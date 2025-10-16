ГУР оприлюднило дані про понад 130 морських суден та капітанів "тіньового флоту" РФ
ГУР оприлюднило дані про понад 130 морських суден та капітанів "тіньового флоту" РФ

ГУР
танкер

ГУР оприлюднює дані про понад сто суден і капітанів, причетних до перевезення російської підсанкційної нафти та викраденого українського зерна.

Головні тези:

  • ГУР оприлюднило дані про понад 130 морських суден та капітанів, які причетні до перевезення підсанкційної нафти та украденого українського зерна.
  • Морський експорт з тимчасово окупованих територій України став ключовою складовою економіки Росії, що фінансує війну проти України.
  • Головні фігуранти дослідження - тіньові танкери залучені для обходу санкційного контролю та судна, що транспортують підсанкційну нафту.

War&Sanctions: ГУР називає нові імена капітанів “тіньового флоту” РФ

ГУР МО України у розділі “Морські судна” порталу War&Sanctions опублікувало досьє на 139 морських суден та 142 капітанів, причетних до незаконних перевезень російської й іранської підсанкційної нафти, а також викраденого українського зерна з тимчасово окупованих територій.

Експорт сирої нафти, нафтопродуктів, газу, зерна, вугілля, сірки та добрив — це одна з ключових складових російської економіки, що забезпечує мільярдні надходження до бюджету країни-агресора та фінансує її війну проти України.

Морський експорт із Балтійського та Чорноморського регіонів — це організований Росією трафік краденого українського зерна з тимчасово окупованих територій України, сирої нафти та нафтопродуктів в обхід застосованих санкцій, здебільшого організований кремлем тіньовою флотилією.

На тлі блокування легальної комерційної активності підсанкційних суден Росія продовжує нарощувати свій “тіньовий” танкерний парк, залучаючи підставні компанії та судна-примари для збереження своїх експортних потоків.

Основними фігурантами нової публікації стали:

  • нові тіньові танкери, залучені РФ із 2025 року для обходу санкційного контролю;

  • судна, що належать до судноплавної імперії іранського нафтового магната та основного постачальника зброї в РФ Мохаммеда Хосейна Шамхані — сина колишнього міністра оборони Ірану Алі Шамхані, які забезпечують транспортування підсанкційної нафти;

  • нафтові танкери з орбіти астраханського бізнесмена Джамалдіна Пашаєва, пов’язані з логістикою транспортного коридору “Північ–Південь”, призначеного для торгівлі з Іраном. Крім цього, Пашаєв та його компанії залученіі у схемах передачі летальної допомоги російській компанії “ОЕЗ “Алабуга” за підтримки Ірану;

  • морські судна, залучені до перевезення викраденого українського зерна, яке Росія видає за власну продукцію на міжнародному ринку;

  • ⁠російські та іноземні судна, що здійснюють незаконні заходи до закритих Україною портів на тимчасово окупованих територіях.

Розділ “Морські судна” нині містить інформацію про понад 1 200 суден, з яких більш як половина входить до так званого “тіньового флоту” РФ, а також дані про майже 300 капітанів, які безпосередньо беруть участь у порушенні міжнародного санкційного режиму.

