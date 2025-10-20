"Бавовна" у Криму. ГУР дронами уразило новітню РЛС армії РФ — відео

Українські розвідники з управління безпілотних систем спалили новітню радіолокаційну систему ворога в окупованому Криму. Йдеться про РЛС "Валдай".
Головні тези:
- Украинские разведчики успешно уничтожили радиолокационную систему РЛС “Валдай” в Крыму, использовав дроны.
- РЛС “Валдай” представляет собой новейший российский комплекс, который используется для подавления сигналов управления, навигации и связи дронов.
- Демилитаризация Крыма продолжается, что свидетельствует о действенности операций украинских военных.
ГУР дронами уразило РЛС “Валдай” у Криму
Спочатку розвідники вистежили замасковану росіянами коштовну РЛС на аеродромі “Джанкой”, а потім вже завдали удару.
Демілітаризація Криму продовжується! — повідомили у пресслужбі ГУР та додали відео знищення РЛС окупантів.
Радіолокаційна система "Валдай" вважається новітнім російським комплексом, який містить модуль радіоперешкод, здатний пригнічувати (глушити) сигнали управління, навігації чи зв’язку дронів.
Радіус виявлення малорозмірних дронів цією РЛС — від 5 до 6 км. Для більших дронів — понад 15 км.
РЛС "Валдай" ще не широко поширений — він досі проходить випробування й згадується як "один із перших зразків у своєму класі".
Більше по темі
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-