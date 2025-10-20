“Чемпіони терору”. ГУР оприлюднило дані ще 10 російських спортсменів-пропагандистів

У сьогоднішнє оновлення потрапили:

єлєна кіриллова (надєль) — так звана виконуюча обов’язки “міністра спорту Херсонської області”, кураторка федеральної програми спільних спортивних зборів і тренувань спортсменів із ТОТ України з російськими спортсменами на базі федерального центру “Кримський”. Організовує пропагандистські спортивні заходи, спрямовані на інтеграцію населення окупованих територій у російський культурний простір і підтримку російського вторгнення в Україну.

алсу міназова — російська слаломниця, учасниця пропагандистських акцій за участю представників влади рф. У 2025 році взяла участь у відкритих чемпіонатах Австралії та Океанії з веслувального слалому, отримавши нейтральний статус Міжнародної федерації каное.

аліна гарнасько — білоруська художня гімнастка, учасниця пропагандистського фестивалю “Время наших побед”, проведеного за дорученням самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка. У 2025 році виступала на численних міжнародних змаганнях, зокрема в Болгарії, Німеччині та Португалії як “нейтральна спортсменка”.