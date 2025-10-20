“Чемпіони терору”. ГУР оприлюднило дані ще 10 російських спортсменів-пропагандистів

ГУР МО України та Міністерство молоді та спорту України в розділі “Чемпіони терору” порталу War&Sanctions публікують дані десятьох російських та білоруських спортсменів, які відвідують ТОТ України, беруть участь у пропагандистських заходах та, попри це, отримують нейтральний статус і продовжують брати участь у міжнародних змаганнях.
Головні тези:
- У розділі “Чемпіони терору” порталу War&Sanctions розміщені дані про 177 спортсменів, які пропагують війну.
- Публічне оприлюднення пропагандистської діяльності російських спортсменів має важливий вплив на політичні рішення.
- Українські та міжнародні спортивні організації реагують на факти пропаганди війни та утримують спортсменів від участі у міжнародних змаганнях.
ГУР оприлюднило дані ще 10 російських спортсменів-пропагандистів
У сьогоднішнє оновлення потрапили:
єлєна кіриллова (надєль) — так звана виконуюча обов’язки “міністра спорту Херсонської області”, кураторка федеральної програми спільних спортивних зборів і тренувань спортсменів із ТОТ України з російськими спортсменами на базі федерального центру “Кримський”. Організовує пропагандистські спортивні заходи, спрямовані на інтеграцію населення окупованих територій у російський культурний простір і підтримку російського вторгнення в Україну.
алсу міназова — російська слаломниця, учасниця пропагандистських акцій за участю представників влади рф. У 2025 році взяла участь у відкритих чемпіонатах Австралії та Океанії з веслувального слалому, отримавши нейтральний статус Міжнародної федерації каное.
аліна гарнасько — білоруська художня гімнастка, учасниця пропагандистського фестивалю “Время наших побед”, проведеного за дорученням самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка. У 2025 році виступала на численних міжнародних змаганнях, зокрема в Болгарії, Німеччині та Португалії як “нейтральна спортсменка”.
яна сотієва, рєгіна шайдулліна та анастасія романова — російські важкоатлетки, які брали участь у тренувальних зборах на тимчасово окупованих територіях України та були заявлені до складу збірної рф на Чемпіонат світу з важкої атлетики 2025 року. Після офіційного звернення України Міжнародна федерація важкої атлетики (IWF) не допустила до змагань цих спортсменок, а також ще десятьох представників росії та білорусі.
Цей приклад підтверджує, що оприлюднення фактів і публічний розголос мають реальний вплив на посіпак Кремля.
Розділ “Чемпіони терору” порталу War&Sanctions вже містить інформацію про 177 спортсменів та функціонерів, причетних до пропаганди війни.
