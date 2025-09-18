ГУР розкрило дані щодо критичної демографічної ситуації у Росії
ГУР розкрило дані щодо критичної демографічної ситуації у Росії

У найближчі 50 років населення Росії скоротиться на 25%, про що свідчать демографічні прогнози. Основною причиною таких показників є війна проти України, через яку РФ втратила вже понад мільйон громадян.

Головні тези:

  • Населення Росії протягом наступних 50 років може скоротитися на 25% через втрати у війні проти України.
  • Російські підприємства вже відчувають дефіцит робочої сили, а закладам професійно-технічної освіти не вистачає студентів.
  • Далекосхідні регіони Росії мають найбільш гострі демографічні тенденції через висилку чоловіків на війну проти України.

Критична демографічна ситуація у Росії: що відомо

Наслідки війни для агресора — на Росії очікують скорочення кількості населення на 25%. Згідно із закритими демографічними звітами, які циркулюють у документообігу на Росії, кількість населення держави-агресора у найближчі 50 років може скоротитись щонайменше на 25%.

Повідомляється, що. вже зараз підприємства РФ відчувають дефіцит робочої сили, а у закладах професійно-технічної освіти бракує студентів.

Найбільш гнітючі демографічні тенденції фіксують у далекосхідних регіонах держави-агресора, звідки Кремль вислав більшість чоловіків на війну.

Розвідка нагадує, що під час бойових дій РФ втратила понад мільйон солдатів своєї армії — вбитими і пораненими, і більшість — чоловіки віком від 20 до 35 років, які складають основу демографічної піраміди.

Аби сповільнити кризові прояви в демографії та економіці, російські посадовці пропонують активніше залучати трудових мігрантів. Їх, до речі, теж активно вербують для участі у злочинній війні.

Нагадаємо, згідно з даними Росстату, з січня по травень 2022 року, коли агресор здійснив повномасштабне вторгнення в Україну, населення РФ скоротилось на 430,3 тисячі осіб.

Однак, не дивлячись на стрімке скорочення населення у РФ, понад 70% росіян підтримують війну з Україною, про що свідчать нещодавні дані опитування.

І лише 16% населення Росії проти війни, а дві третини громадян РФ прагнуть мирних переговорів.

