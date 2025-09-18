ГУР розкрило дані щодо критичної демографічної ситуації у Росії

У найближчі 50 років населення Росії скоротиться на 25%, про що свідчать демографічні прогнози. Основною причиною таких показників є війна проти України, через яку РФ втратила вже понад мільйон громадян.
Головні тези:
- Населення Росії протягом наступних 50 років може скоротитися на 25% через втрати у війні проти України.
- Російські підприємства вже відчувають дефіцит робочої сили, а закладам професійно-технічної освіти не вистачає студентів.
- Далекосхідні регіони Росії мають найбільш гострі демографічні тенденції через висилку чоловіків на війну проти України.
Критична демографічна ситуація у Росії: що відомо
Наслідки війни для агресора — на Росії очікують скорочення кількості населення на 25%. Згідно із закритими демографічними звітами, які циркулюють у документообігу на Росії, кількість населення держави-агресора у найближчі 50 років може скоротитись щонайменше на 25%.
Повідомляється, що. вже зараз підприємства РФ відчувають дефіцит робочої сили, а у закладах професійно-технічної освіти бракує студентів.
Найбільш гнітючі демографічні тенденції фіксують у далекосхідних регіонах держави-агресора, звідки Кремль вислав більшість чоловіків на війну.
Розвідка нагадує, що під час бойових дій РФ втратила понад мільйон солдатів своєї армії — вбитими і пораненими, і більшість — чоловіки віком від 20 до 35 років, які складають основу демографічної піраміди.
Нагадаємо, згідно з даними Росстату, з січня по травень 2022 року, коли агресор здійснив повномасштабне вторгнення в Україну, населення РФ скоротилось на 430,3 тисячі осіб.
Однак, не дивлячись на стрімке скорочення населення у РФ, понад 70% росіян підтримують війну з Україною, про що свідчать нещодавні дані опитування.
І лише 16% населення Росії проти війни, а дві третини громадян РФ прагнуть мирних переговорів.
