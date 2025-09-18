В ближайшие 50 лет население России сократится на 25%, о чем свидетельствуют демографические прогнозы. Основной причиной таких показателей является война против Украины, по которой РФ потеряла уже более миллиона граждан.

Критическая демографическая ситуация в России: что известно

Последствия войны для агрессора — России ожидают сокращение численности населения на 25%. Согласно закрытым демографическим отчетам, циркулирующим в документообороте в России, количество населения государства-агрессора в ближайшие 50 лет может сократиться по меньшей мере на 25%.

Сообщается, что. уже сейчас предприятия РФ испытывают дефицит рабочей силы, а в учреждениях профессионально-технического образования не хватает студентов.

Наиболее удручающие демографические тенденции фиксируют в дальневосточных регионах государства-агрессора, откуда Кремль выслал большинство мужчин на войну.

Разведка напоминает, что во время боевых действий РФ потеряла более миллиона солдат своей армии — убитыми и ранеными, и большинство — мужчины в возрасте от 20 до 35 лет, составляющие основу демографической пирамиды.

Чтобы замедлить кризисные проявления в демографии и экономике, российские чиновники предлагают более активно привлекать трудовых мигрантов. Их, кстати, тоже активно вербуют для участия в преступной войне. Поделиться

Напомним, согласно данным Росстата, с января по май 2022 года, когда агрессор совершил полномасштабное вторжение в Украину, население РФ сократилось на 430,3 тысяч человек.

Однако, не смотря на стремительное сокращение населения в РФ, более 70% россиян поддерживают войну с Украиной, о чем свидетельствуют недавние данные опроса.

И только 16% населения России против войны, а две трети граждан РФ стремятся к мирным переговорам.