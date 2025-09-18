ГУР раскрыло данные о критической демографической ситуации в России

В ближайшие 50 лет население России сократится на 25%, о чем свидетельствуют демографические прогнозы. Основной причиной таких показателей является война против Украины, по которой РФ потеряла уже более миллиона граждан.
Главные тезисы
- Прогнозы показывают, что за ближайшие 50 лет население России уменьшится на 25% из-за последствий войны с Украиной.
- Дефицит рабочей силы уже ощущается на предприятиях РФ, а учебным заведениям не хватает студентов.
- Демографические тенденции на Дальнем Востоке России являются наиболее острыми из-за высылки мужчин на войну.
Критическая демографическая ситуация в России: что известно
Последствия войны для агрессора — России ожидают сокращение численности населения на 25%. Согласно закрытым демографическим отчетам, циркулирующим в документообороте в России, количество населения государства-агрессора в ближайшие 50 лет может сократиться по меньшей мере на 25%.
Сообщается, что. уже сейчас предприятия РФ испытывают дефицит рабочей силы, а в учреждениях профессионально-технического образования не хватает студентов.
Наиболее удручающие демографические тенденции фиксируют в дальневосточных регионах государства-агрессора, откуда Кремль выслал большинство мужчин на войну.
Разведка напоминает, что во время боевых действий РФ потеряла более миллиона солдат своей армии — убитыми и ранеными, и большинство — мужчины в возрасте от 20 до 35 лет, составляющие основу демографической пирамиды.
Напомним, согласно данным Росстата, с января по май 2022 года, когда агрессор совершил полномасштабное вторжение в Украину, население РФ сократилось на 430,3 тысяч человек.
Однако, не смотря на стремительное сокращение населения в РФ, более 70% россиян поддерживают войну с Украиной, о чем свидетельствуют недавние данные опроса.
И только 16% населения России против войны, а две трети граждан РФ стремятся к мирным переговорам.
