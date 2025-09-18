ГУР раскрыло данные о критической демографической ситуации в России
Категория
Мир
Дата публикации

ГУР раскрыло данные о критической демографической ситуации в России

ГУР
ГУР
Read in English
Читати українською

В ближайшие 50 лет население России сократится на 25%, о чем свидетельствуют демографические прогнозы. Основной причиной таких показателей является война против Украины, по которой РФ потеряла уже более миллиона граждан.

Главные тезисы

  • Прогнозы показывают, что за ближайшие 50 лет население России уменьшится на 25% из-за последствий войны с Украиной.
  • Дефицит рабочей силы уже ощущается на предприятиях РФ, а учебным заведениям не хватает студентов.
  • Демографические тенденции на Дальнем Востоке России являются наиболее острыми из-за высылки мужчин на войну.

Критическая демографическая ситуация в России: что известно

Последствия войны для агрессора — России ожидают сокращение численности населения на 25%. Согласно закрытым демографическим отчетам, циркулирующим в документообороте в России, количество населения государства-агрессора в ближайшие 50 лет может сократиться по меньшей мере на 25%.

Сообщается, что. уже сейчас предприятия РФ испытывают дефицит рабочей силы, а в учреждениях профессионально-технического образования не хватает студентов.

Наиболее удручающие демографические тенденции фиксируют в дальневосточных регионах государства-агрессора, откуда Кремль выслал большинство мужчин на войну.

Разведка напоминает, что во время боевых действий РФ потеряла более миллиона солдат своей армии — убитыми и ранеными, и большинство — мужчины в возрасте от 20 до 35 лет, составляющие основу демографической пирамиды.

Чтобы замедлить кризисные проявления в демографии и экономике, российские чиновники предлагают более активно привлекать трудовых мигрантов. Их, кстати, тоже активно вербуют для участия в преступной войне.

Напомним, согласно данным Росстата, с января по май 2022 года, когда агрессор совершил полномасштабное вторжение в Украину, население РФ сократилось на 430,3 тысяч человек.

Однако, не смотря на стремительное сокращение населения в РФ, более 70% россиян поддерживают войну с Украиной, о чем свидетельствуют недавние данные опроса.

И только 16% населения России против войны, а две трети граждан РФ стремятся к мирным переговорам.

Больше по теме

Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Бойцы ГУР дроном поразили российский военный корабль под Новороссийском — видео
ГУР
корабль
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
ГУР дронами атаковало НПЗ в российском Башкортостане — источники
бавовна
Категория
Проиcшествия
Дата публикации
Додати до обраного
Киберспециалисты ГУР атаковали ресурсы ЦИК России — источники
кибератака

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?