ГУР МО Украины и Министерство молодежи и спорта Украины в разделе "Чемпионы террора" портала War&Sanctions публикуют данные десяти российских и белорусских спортсменов, посещающих ТОТ Украины, принимают участие в пропагандистских мероприятиях и, несмотря на это, получают нейтральный статус и продолжают участвовать в международных соревнованиях.
Главные тезисы
- Портал War&Sanctions сообщает о 10 российских спортсменах-пропагандистах, участвующих в мероприятиях на оккупированных территориях Украины.
- Обнародование фактов пропаганды войны оказывает влияние на политические решения и участие спортсменов в международных соревнованиях.
- Украинские и международные спортивные организации реагируют на пропагандистскую деятельность, ограничивая участие спортсменов в соревнованиях.
ГУР обнародовало данные еще 10 российских спортсменов-пропагандистов
В сегодняшнее обновление попали:
елена Кириллова (надел) — так называемая исполняющая обязанности "министра спорта Херсонской области", куратор федеральной программы совместного спортивного собрания и тренировок спортсменов по ТОТ Украины с российскими спортсменами на базе федерального центра "Крымский". Организует пропагандистские спортивные мероприятия, направленные на интеграцию населения оккупированных территорий в российское культурное пространство и поддержку российского вторжения в Украину.
алсу миназовая — российская слаломница, участница пропагандистских акций с участием представителей власти РФ. В 2025 году приняла участие в открытых чемпионатах Австралии и Океании по гребному слалому, получив нейтральный статус Международной федерации каноэ.
Алина гарнаско — белорусская художественная гимнастка, участница пропагандистского фестиваля "Время наших побед", проведенного по поручению самопровозглашенного президента Беларуси Лукашенко. В 2025 году выступала на многочисленных международных соревнованиях, в частности, в Болгарии, Германии и Португалии как "нейтральная спортсменка".
она сотиева, регина шайдуллина и анастасия романова — российские тяжелоатлетки, участвовавшие в тренировочных сборах на временно оккупированных территориях Украины и заявленные в состав сборной России на Чемпионат мира по тяжелой атлетике 2025 года. После официального обращения Украины Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) не допустила к соревнованиям этих спортсменок, а также еще десять представителей россии и беларуси.
Этот пример подтверждает, что обнародование фактов и публичная огласка оказывают реальное влияние на муртадов Кремля.
Раздел "Чемпионы террора" портала War&Sanctions уже содержит информацию о 177 спортсменах и функционерах, причастных к пропаганде войны.
