В сегодняшнее обновление попали:

елена Кириллова (надел) — так называемая исполняющая обязанности "министра спорта Херсонской области", куратор федеральной программы совместного спортивного собрания и тренировок спортсменов по ТОТ Украины с российскими спортсменами на базе федерального центра "Крымский". Организует пропагандистские спортивные мероприятия, направленные на интеграцию населения оккупированных территорий в российское культурное пространство и поддержку российского вторжения в Украину.

алсу миназовая — российская слаломница, участница пропагандистских акций с участием представителей власти РФ. В 2025 году приняла участие в открытых чемпионатах Австралии и Океании по гребному слалому, получив нейтральный статус Международной федерации каноэ.

Алина гарнаско — белорусская художественная гимнастка, участница пропагандистского фестиваля "Время наших побед", проведенного по поручению самопровозглашенного президента Беларуси Лукашенко. В 2025 году выступала на многочисленных международных соревнованиях, в частности, в Болгарии, Германии и Португалии как "нейтральная спортсменка".