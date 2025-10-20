"Чемпионы террора". ГУР обнародовало данные еще 10 российских спортсменов-пропагандистов
Категория
Мир
Дата публикации

"Чемпионы террора". ГУР обнародовало данные еще 10 российских спортсменов-пропагандистов

ГУР
ГУР
Читати українською

ГУР МО Украины и Министерство молодежи и спорта Украины в разделе "Чемпионы террора" портала War&Sanctions публикуют данные десяти российских и белорусских спортсменов, посещающих ТОТ Украины, принимают участие в пропагандистских мероприятиях и, несмотря на это, получают нейтральный статус и продолжают участвовать в международных соревнованиях.

Главные тезисы

  • Портал War&Sanctions сообщает о 10 российских спортсменах-пропагандистах, участвующих в мероприятиях на оккупированных территориях Украины.
  • Обнародование фактов пропаганды войны оказывает влияние на политические решения и участие спортсменов в международных соревнованиях.
  • Украинские и международные спортивные организации реагируют на пропагандистскую деятельность, ограничивая участие спортсменов в соревнованиях.

ГУР обнародовало данные еще 10 российских спортсменов-пропагандистов

В сегодняшнее обновление попали:

  • елена Кириллова (надел) — так называемая исполняющая обязанности "министра спорта Херсонской области", куратор федеральной программы совместного спортивного собрания и тренировок спортсменов по ТОТ Украины с российскими спортсменами на базе федерального центра "Крымский". Организует пропагандистские спортивные мероприятия, направленные на интеграцию населения оккупированных территорий в российское культурное пространство и поддержку российского вторжения в Украину.

  • алсу миназовая — российская слаломница, участница пропагандистских акций с участием представителей власти РФ. В 2025 году приняла участие в открытых чемпионатах Австралии и Океании по гребному слалому, получив нейтральный статус Международной федерации каноэ.

  • Алина гарнаско — белорусская художественная гимнастка, участница пропагандистского фестиваля "Время наших побед", проведенного по поручению самопровозглашенного президента Беларуси Лукашенко. В 2025 году выступала на многочисленных международных соревнованиях, в частности, в Болгарии, Германии и Португалии как "нейтральная спортсменка".

  • она сотиева, регина шайдуллина и анастасия романова — российские тяжелоатлетки, участвовавшие в тренировочных сборах на временно оккупированных территориях Украины и заявленные в состав сборной России на Чемпионат мира по тяжелой атлетике 2025 года. После официального обращения Украины Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) не допустила к соревнованиям этих спортсменок, а также еще десять представителей россии и беларуси.

Этот пример подтверждает, что обнародование фактов и публичная огласка оказывают реальное влияние на муртадов Кремля.

Раздел "Чемпионы террора" портала War&Sanctions уже содержит информацию о 177 спортсменах и функционерах, причастных к пропаганде войны.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
ГУР раскрыло данные о критической демографической ситуации в России
ГУР
ГУР
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Работают на войну против Украины. У ГУР обновили список оборонных заводов РФ
ГУР
завод
Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
ГУР обнародовало данные о более чем 130 морских судах и капитанах "теневого флота" РФ
ГУР
теневой флот

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?