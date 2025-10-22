У Криму панікують через водну кризу — Аксьонов звинувачує владу РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

У Криму панікують через водну кризу — Аксьонов звинувачує владу РФ

Аксьонов
Джерело:  ЦНС

Центр національного спротиву (ЦНС) звертає увагу на те, що російські окупанти з так званого "держкомітету з водного господарства та меліорації Криму" фактично визнали серйозну проблему з водозабезпеченням Східного Криму. Наразі у них немає плану вирішення цієї проблеми.

Головні тези:

  • Окупаційна влада Криму не знає, кого зробити “винним” у ситуації, що склалася.
  • Сам Аксьонов звинувачує у всьому Міноборони РФ.

У Криму назріває масштабна водна криза

Згідно з останніми даними, близькою до катастрофічної є ситуація в окупованій Алушті.

Саме в цій частині півострова запасів води у водосховищах вистачить лише на найближчі 3 місяці.

Що важливо розуміти, останні 3 тижні у місті діють погодинні графіки подачі води, а тиск у системі зменшено до мінімуму.

Останні події призвели до хвилі паніки серед окупаційних чиновників.

У Сімферополі наразі не можуть дійти згоди, кого зробити “винним” за майбутній колапс — керівництво “держкомітету” або “уряд” Аксьонова.

Найцікавішим є те, що сам ставленик Путіна в Криму накинувся зі звинуваченнями на російську владу, зокрема на Міноборони РФ.

За словами Аксьонова, оборонне відомство масово забирає воду для військових об’єктів і полігонів.

У політичних колах окупантів поширюються чутки, що москва розглядає можливість чергової “ротації кадрів” у кримській адміністрації, якщо проблема не буде вирішена до кінця року. Водночас, чиновники з Алушти визнають, що ніякого реального плану дій немає: водопостачання залежить лише від опадів і “внутрішніх резервів”, яких катастрофічно не вистачає.

Що також важливо розуміти, в окремих районах Алушти люди набирають воду з технічних джерел, а комунальники розвозять воду цистернами.

Вода в них непридатна для пиття, проте іншого виходу наразі немає.

Існує висока ймовірність того, що незабаром Крим зіткнеться з новою масштабною водною кризою — уперше за останні 5 років.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Російські окупанти збили над Кримом власний літак
ВМС ЗСУ
Су-30
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
Генштаб підтвердив ураження паливного складу та РЛС армії РФ у Криму
Генштаб ЗСУ
Небо-У
Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
"Бавовна" у Криму. ГУР дронами уразило новітню РЛС армії РФ — відео
ГУР
РЛС

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?