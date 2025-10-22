У Криму панікують через водну кризу — Аксьонов звинувачує владу РФ

Центр національного спротиву (ЦНС) звертає увагу на те, що російські окупанти з так званого "держкомітету з водного господарства та меліорації Криму" фактично визнали серйозну проблему з водозабезпеченням Східного Криму. Наразі у них немає плану вирішення цієї проблеми.

У Криму назріває масштабна водна криза

Згідно з останніми даними, близькою до катастрофічної є ситуація в окупованій Алушті.

Саме в цій частині півострова запасів води у водосховищах вистачить лише на найближчі 3 місяці.

Що важливо розуміти, останні 3 тижні у місті діють погодинні графіки подачі води, а тиск у системі зменшено до мінімуму.

Останні події призвели до хвилі паніки серед окупаційних чиновників.

У Сімферополі наразі не можуть дійти згоди, кого зробити “винним” за майбутній колапс — керівництво “держкомітету” або “уряд” Аксьонова.

Найцікавішим є те, що сам ставленик Путіна в Криму накинувся зі звинуваченнями на російську владу, зокрема на Міноборони РФ.

За словами Аксьонова, оборонне відомство масово забирає воду для військових об’єктів і полігонів.

У політичних колах окупантів поширюються чутки, що москва розглядає можливість чергової “ротації кадрів” у кримській адміністрації, якщо проблема не буде вирішена до кінця року. Водночас, чиновники з Алушти визнають, що ніякого реального плану дій немає: водопостачання залежить лише від опадів і “внутрішніх резервів”, яких катастрофічно не вистачає. Поширити

Що також важливо розуміти, в окремих районах Алушти люди набирають воду з технічних джерел, а комунальники розвозять воду цистернами.

Вода в них непридатна для пиття, проте іншого виходу наразі немає.

Існує висока ймовірність того, що незабаром Крим зіткнеться з новою масштабною водною кризою — уперше за останні 5 років.