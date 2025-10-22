У Криму панікують через водну кризу — Аксьонов звинувачує владу РФ

Центр національного спротиву (ЦНС) звертає увагу на те, що російські окупанти з так званого "держкомітету з водного господарства та меліорації Криму" фактично визнали серйозну проблему з водозабезпеченням Східного Криму. Наразі у них немає плану вирішення цієї проблеми.
Головні тези:
- Окупаційна влада Криму не знає, кого зробити “винним” у ситуації, що склалася.
- Сам Аксьонов звинувачує у всьому Міноборони РФ.
У Криму назріває масштабна водна криза
Згідно з останніми даними, близькою до катастрофічної є ситуація в окупованій Алушті.
Саме в цій частині півострова запасів води у водосховищах вистачить лише на найближчі 3 місяці.
Що важливо розуміти, останні 3 тижні у місті діють погодинні графіки подачі води, а тиск у системі зменшено до мінімуму.
Останні події призвели до хвилі паніки серед окупаційних чиновників.
У Сімферополі наразі не можуть дійти згоди, кого зробити “винним” за майбутній колапс — керівництво “держкомітету” або “уряд” Аксьонова.
Найцікавішим є те, що сам ставленик Путіна в Криму накинувся зі звинуваченнями на російську владу, зокрема на Міноборони РФ.
За словами Аксьонова, оборонне відомство масово забирає воду для військових об’єктів і полігонів.
Що також важливо розуміти, в окремих районах Алушти люди набирають воду з технічних джерел, а комунальники розвозять воду цистернами.
Вода в них непридатна для пиття, проте іншого виходу наразі немає.
Існує висока ймовірність того, що незабаром Крим зіткнеться з новою масштабною водною кризою — уперше за останні 5 років.
