Генштаб підтвердив ураження паливного складу та РЛС армії РФ у Криму

Сили оборони України завдали нових точних ударів по військових цілях та об’єктах паливно-енергетичної інфраструктури рф на території тимчасово окупованого Криму.
Головні тези:
- Сили оборони України завдали ударів по паливному складу та РЛС армії РФ у Криму.
- У результаті атак були уражені склад пально-мастильних матеріалів в Джанкої та радіолокаційна станція Небо-У в Євпаторії.
Нова “бавовна” у Криму: що уразили СОУ
Серед іншого, уражено склад пально-мастильних матеріалів російських військ у Джанкої, а також радіолокаційну станцію “Небо-У” в Євпаторії.
Результати місій уточнюються.
Також у ніч на 17 жовтня підрозділи Сил оборони атакували нафтобазу в селищі Гвардійське. На підприємстві спалахнула пожежа. Зафіксовано влучання в резервуар РВС-2000.
Реалізація асиметричних заходів для послаблення наступального і воєнно-економічного потенціалу країни-агресора триватиме, доки кремль не припинить збройну агресію проти України.
