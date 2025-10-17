Генштаб підтвердив ураження паливного складу та РЛС армії РФ у Криму

Сили оборони України завдали нових точних ударів по військових цілях та об’єктах паливно-енергетичної інфраструктури рф на території тимчасово окупованого Криму.

Нова “бавовна” у Криму: що уразили СОУ

Серед іншого, уражено склад пально-мастильних матеріалів російських військ у Джанкої, а також радіолокаційну станцію “Небо-У” в Євпаторії.

Результати місій уточнюються.

Також у ніч на 17 жовтня підрозділи Сил оборони атакували нафтобазу в селищі Гвардійське. На підприємстві спалахнула пожежа. Зафіксовано влучання в резервуар РВС-2000.

Завдано успішного удару по "федеральній державній казенній установі "Комбінат "Гвардійський" росрезерву, що в селі Кар'єрне Сакського району.

Реалізація асиметричних заходів для послаблення наступального і воєнно-економічного потенціалу країни-агресора триватиме, доки кремль не припинить збройну агресію проти України.