Генштаб подтвердил поражение топливного состава и РЛС армии РФ в Крыму
Силы обороны Украины нанесли новые точные удары по военным целям и объектам топливно-энергетической инфраструктуры России на территории временно оккупированного Крыма.

Главные тезисы

  • Украинские военные нанесли точные удары по топливным запасам и РЛС Российской армии в Крыму.
  • Были поражены состав горюче-смазочных материалов в Джанкое и радиолокационная станция Небо-У в Евпатории.
  • Нанесен успешный удар по нефтебазе в поселке Гвардейское, где произошел пожар и попадание в резервуар РВС-2000.

Новая "бавовна" в Крыму: что поарзили СОУ

Среди прочего поражен состав горюче-смазочных материалов российских войск в Джанкое, а также радиолокационную станцию "Небо-У" в Евпатории.

Результаты миссий уточняются.

Также в ночь на 17 октября подразделения Сил обороны атаковали нефтебазу в поселке Гвардейское. На предприятии вспыхнул пожар. Зафиксировано попадание в резервуар РВС-2000.

Нанесен успешный удар по “федеральному государственному казенному учреждению “Комбинат “Гвардейский” росрезерву в селе Карьерное Сакского района.

Реализация асимметричных мер по ослаблению наступательного и военно-экономического потенциала страны-агрессора будет продолжаться, пока кремль не прекратит вооруженную агрессию против Украины.

