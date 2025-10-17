Генштаб подтвердил поражение топливного состава и РЛС армии РФ в Крыму

Силы обороны Украины нанесли новые точные удары по военным целям и объектам топливно-энергетической инфраструктуры России на территории временно оккупированного Крыма.

Новая "бавовна" в Крыму: что поарзили СОУ

Среди прочего поражен состав горюче-смазочных материалов российских войск в Джанкое, а также радиолокационную станцию "Небо-У" в Евпатории.

Результаты миссий уточняются.

Также в ночь на 17 октября подразделения Сил обороны атаковали нефтебазу в поселке Гвардейское. На предприятии вспыхнул пожар. Зафиксировано попадание в резервуар РВС-2000.

Нанесен успешный удар по “федеральному государственному казенному учреждению “Комбинат “Гвардейский” росрезерву в селе Карьерное Сакского района. Поделиться

Реализация асимметричных мер по ослаблению наступательного и военно-экономического потенциала страны-агрессора будет продолжаться, пока кремль не прекратит вооруженную агрессию против Украины.