"Бавовна" в Крыму. ССО поразили нефтебазу и ФГКУ комбината "Гвардейский"

Силы специальных операций поразили нефтебазу и ФГКУ комбината "Гвардейский" в Крыму.

"Бавовна" в Крыму: что известно

В ночь на 17 октября подразделения Сил специальных операций ударными дронами поразили ряд объектов противника на временно оккупированной территории Крыма.

Результатом успешных действий ССО Украины является поражение нефтебазы в н. п Гвардейское и ФГКУ комбината «Гвардейский», что в н. п Карьерное, Сакского района.

Силы специальных операций продолжают совершать асимметричные действия с целью остановки врага. Поделиться

Пожар на нефтебазе продолжается и даже распространился на другие резервуары.