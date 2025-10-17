"Бавовна" в Крыму. ССО поразили нефтебазу и ФГКУ комбината "Гвардейский"

Силы специальных операций поразили нефтебазу и ФГКУ комбината "Гвардейский" в Крыму.
Главные тезисы
- Силы специальных операций нанесли удар по нефтебазе и ФГКУ комбината “Гвардейский” в Крыму.
- Действия ССО привели к успешному поражению объектов на оккупированной территории.
- Подразделения Сил специальных операций продолжают проводить асимметричные действия для остановки врага в Крыму.
"Бавовна" в Крыму: что известно
В ночь на 17 октября подразделения Сил специальных операций ударными дронами поразили ряд объектов противника на временно оккупированной территории Крыма.
Результатом успешных действий ССО Украины является поражение нефтебазы в н. п Гвардейское и ФГКУ комбината «Гвардейский», что в н. п Карьерное, Сакского района.
Пожар на нефтебазе продолжается и даже распространился на другие резервуары.
