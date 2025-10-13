СБУ и ССО дронами поразили нефтяной терминал и 2 электроподстанции в Крыму — источники

Служба безопасности Украины и Силы специальных операций БПЛА атаковали нефтяной терминал в Феодосии и подстанции "Кафа" и "Симферополь". Об этом сообщили источники в СБУ.

Ночная "бавовна" в Крыму: поражен нефтяной терминал и 2 подстанции

Беспилотники ЦСО "А" СБУ и ССО ВСУ этой ночью ударили по объектам, работающим на войну РФ против Украины.

В частности, в Феодосии поражен морской нефтяной терминал — по меньшей мере пять резервуаров загорелись. На территории нефтебазы фиксируется масштабный пожар. Поделиться

Также повреждена подстанция "Кафа" (220 кВ) — часть энергомоста РФ-Крым, и подстанция "Симферополь", где раздались взрывы.