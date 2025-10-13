СБУ и ССО дронами поразили нефтяной терминал и 2 электроподстанции в Крыму — источники
СБУ и ССО дронами поразили нефтяной терминал и 2 электроподстанции в Крыму — источники

Источник:  online.ua

Служба безопасности Украины и Силы специальных операций БПЛА атаковали нефтяной терминал в Феодосии и подстанции "Кафа" и "Симферополь". Об этом сообщили источники в СБУ.

Главные тезисы

  • Служба безопасности Украины и Силы специальных операций атаковали нефтяной терминал в Феодосии и подстанции “Кафа” и “Симферополь” в Крыму.
  • Атака привела к возгоранию пяти резервуаров на нефтяном терминале и повреждению электроподстанций, вызвав перепады напряжения.
  • Беспилотники ЦСО “А” СБУ и ССО ВСУ нанесли удар по объектам, работающим на войну РФ против Украины, что привело к масштабному пожару на территории нефтебазы и взрывам на подстанции “Симферополь”.

Ночная "бавовна" в Крыму: поражен нефтяной терминал и 2 подстанции

Беспилотники ЦСО "А" СБУ и ССО ВСУ этой ночью ударили по объектам, работающим на войну РФ против Украины.

В частности, в Феодосии поражен морской нефтяной терминал — по меньшей мере пять резервуаров загорелись. На территории нефтебазы фиксируется масштабный пожар.

Также повреждена подстанция "Кафа" (220 кВ) — часть энергомоста РФ-Крым, и подстанция "Симферополь", где раздались взрывы.

На "Кафе" повреждены силовые трансформаторы, закрытая распределительная установка, диспетчерская, а также помещения с защитной автоматикой. Начались перепады напряжения.

