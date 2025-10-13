СБУ и ССО дронами поразили нефтяной терминал и 2 электроподстанции в Крыму — источники

Служба безопасности Украины и Силы специальных операций БПЛА атаковали нефтяной терминал в Феодосии и подстанции "Кафа" и "Симферополь". Об этом сообщили источники в СБУ.
Главные тезисы
- Служба безопасности Украины и Силы специальных операций атаковали нефтяной терминал в Феодосии и подстанции “Кафа” и “Симферополь” в Крыму.
- Атака привела к возгоранию пяти резервуаров на нефтяном терминале и повреждению электроподстанций, вызвав перепады напряжения.
- Беспилотники ЦСО “А” СБУ и ССО ВСУ нанесли удар по объектам, работающим на войну РФ против Украины, что привело к масштабному пожару на территории нефтебазы и взрывам на подстанции “Симферополь”.
Ночная "бавовна" в Крыму: поражен нефтяной терминал и 2 подстанции
Беспилотники ЦСО "А" СБУ и ССО ВСУ этой ночью ударили по объектам, работающим на войну РФ против Украины.
Также повреждена подстанция "Кафа" (220 кВ) — часть энергомоста РФ-Крым, и подстанция "Симферополь", где раздались взрывы.
На "Кафе" повреждены силовые трансформаторы, закрытая распределительная установка, диспетчерская, а также помещения с защитной автоматикой. Начались перепады напряжения.