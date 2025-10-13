СБУ та ССО дронами уразили нафтовий термінал та 2 електропідстанції у Криму — джерела

Служба безпеки України та Сили спеціальних операцій БпЛА атакували нафтовий термінал у Феодосії та підстанції “Кафа” і “Сімферополь”. Про це ONLINE.UA повідомили джерела у СБУ.

Нічна "бавовна" в Криму: уражено нафтовий термінал та 2 підстанції

Безпілотники ЦСО "А" СБУ та ССО ЗСУ цієї ночі вдарили по об’єктах, що працюють на війну РФ проти України.

Зокрема у Феодосії уражено морський нафтовий термінал — щонайменше п’ять резервуарів загорілися. На території нафтобази фіксується масштабна пожежа. Поширити

Також пошкоджено підстанцію "Кафа" (220 кВ) — частину енергомоста РФ–Крим, і підстанцію "Сімферополь", де пролунали вибухи.