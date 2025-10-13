СБУ та ССО дронами уразили нафтовий термінал та 2 електропідстанції у Криму — джерела
Категорія
Події
Дата публікації

СБУ та ССО дронами уразили нафтовий термінал та 2 електропідстанції у Криму — джерела

бавовна
Джерело:  online.ua

Служба безпеки України та Сили спеціальних операцій БпЛА атакували нафтовий термінал у Феодосії та підстанції “Кафа” і “Сімферополь”. Про це ONLINE.UA повідомили джерела у СБУ.

Головні тези:

  • Служба безпеки України та Сили спеціальних операцій атакували нафтовий термінал та 2 підстанції в Криму.
  • Атака призвела до загоряння п'ятьох резервуарів на нафтовому терміналі у Феодосії та пошкодження електропідстанцій.
  • Після атаки сталися перепади напруги на підстанціях.

Нічна "бавовна" в Криму: уражено нафтовий термінал та 2 підстанції

Безпілотники ЦСО "А" СБУ та ССО ЗСУ цієї ночі вдарили по об’єктах, що працюють на війну РФ проти України.

Зокрема у Феодосії уражено морський нафтовий термінал — щонайменше п’ять резервуарів загорілися. На території нафтобази фіксується масштабна пожежа.

Також пошкоджено підстанцію "Кафа" (220 кВ) — частину енергомоста РФ–Крим, і підстанцію "Сімферополь", де пролунали вибухи.

На “Кафі” пошкоджено силові трансформатори, закриту розподільну установку, диспетчерську, а також приміщення із захисною автоматикою. Розпочалися перепади напруги.

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?