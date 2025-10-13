СБУ та ССО дронами уразили нафтовий термінал та 2 електропідстанції у Криму — джерела

Служба безпеки України та Сили спеціальних операцій БпЛА атакували нафтовий термінал у Феодосії та підстанції “Кафа” і “Сімферополь”. Про це ONLINE.UA повідомили джерела у СБУ.
Головні тези:
- Служба безпеки України та Сили спеціальних операцій атакували нафтовий термінал та 2 підстанції в Криму.
- Атака призвела до загоряння п'ятьох резервуарів на нафтовому терміналі у Феодосії та пошкодження електропідстанцій.
- Після атаки сталися перепади напруги на підстанціях.
Нічна "бавовна" в Криму: уражено нафтовий термінал та 2 підстанції
Безпілотники ЦСО "А" СБУ та ССО ЗСУ цієї ночі вдарили по об’єктах, що працюють на війну РФ проти України.
Також пошкоджено підстанцію "Кафа" (220 кВ) — частину енергомоста РФ–Крим, і підстанцію "Сімферополь", де пролунали вибухи.
На “Кафі” пошкоджено силові трансформатори, закриту розподільну установку, диспетчерську, а також приміщення із захисною автоматикою. Розпочалися перепади напруги.