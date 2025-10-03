ССО дронами поразили два объекта ПВО в Воронежской области России
ССО дронами поразили два объекта ПВО в Воронежской области России

Силы специальных операций поразили важнейшие объекты ПВО врага на территории России. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

Главные тезисы

  • Спецназ Украины атаковал объекты ПВО врага на территории России.
  • Под удар попали радиолокационная станция и трассовый радиолокационный комплекс.
  • Действия украинских спецназовцев привели к неудаче защиты ПВО РФ.

ССО поразили РЛС и РЛК армии РФ в Воронежской области России

Силы специальных операций ВС Украины ударными дронами поразили РЛС дальнего обнаружения П-14Ф Лена и трассовый радиолокационный комплекс Сопка-2.

РЛС П-14Ф «Лена» являлась элементом системы контроля воздушного пространства вокруг военной авиабазы ВВС россии Бутурлиновка, Воронежская область РФ.

ТРЛК «Сопка-2» являлась элементом системы сплошной стены пеленгации воздушного пространства вдоль границы с Украиной. Поражено в селе Гармашевка, Воронежской обл.

Обе системы российского ПВО были нацелены на противодействие украинским БПЛА, но не сложилось.

ССО ВС Украины продолжают наносить тяжелые удары для врага, что шаг за шагом приближают полное российское изнеможение.

ССО уничтожили еще одну вражескую цель

