ССО дронами поразили два объекта ПВО в Воронежской области России

Силы специальных операций поразили важнейшие объекты ПВО врага на территории России. Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
Главные тезисы
- Спецназ Украины атаковал объекты ПВО врага на территории России.
- Под удар попали радиолокационная станция и трассовый радиолокационный комплекс.
- Действия украинских спецназовцев привели к неудаче защиты ПВО РФ.
ССО поразили РЛС и РЛК армии РФ в Воронежской области России
Силы специальных операций ВС Украины ударными дронами поразили РЛС дальнего обнаружения П-14Ф Лена и трассовый радиолокационный комплекс Сопка-2.
РЛС П-14Ф «Лена» являлась элементом системы контроля воздушного пространства вокруг военной авиабазы ВВС россии Бутурлиновка, Воронежская область РФ.
ТРЛК «Сопка-2» являлась элементом системы сплошной стены пеленгации воздушного пространства вдоль границы с Украиной. Поражено в селе Гармашевка, Воронежской обл.
Обе системы российского ПВО были нацелены на противодействие украинским БПЛА, но не сложилось.
