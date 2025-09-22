ССО поразили ЗРК С-400 "Триумф" в Калужской области РФ
ССО поразили ЗРК С-400 "Триумф" в Калужской области РФ

ССО
ЗРК
Силы специальных операций ВСУ заявили о поражении российского зенитно-ракетного комплекса Триумф на территории Калужской области РФ.

Силы специальных операций поразили российский ЗРК С-400 "Триумф"

В ночь на 5 сентября группа ССО ВС Украины проводила специальную разведку, в ходе которой был обнаружен комплекс ЗРК С-400 «Триумф» в Калужской области.

После получения визуального подтверждения объекта операторам были переданы данные для нанесения огневого поражения.

В результате успешных действий ударные дроны Сил специальных операций поразили одну пусковую установку и радиолокационную станцию российского зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф".

С-400 "Триумф" создан для поражения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения — самолетов-разведчиков, самолетов стратегической и тактической авиации, тактических, оперативно-тактических баллистических ракет, баллистических ракет средней дальности, гиперзвуковых целей, установщиков помех и радиолокационных дозоров.

Каждая ЗРС обеспечивает одновременный обстрел до 80 целей (при наличии 8 ЗРК) с наведением на них до 160 ракет.

