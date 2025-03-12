Артиллеристы ВСУ уничтожили российский ЗРК С-400 — видео

Бойцы 43-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Тараса Трясило уничтожили российскую пусковую установку зенитно-ракетного комплекса С-400.
Главные тезисы
- Артиллеристы бригады имени гетмана Трясило успешно уничтожили российскую пусковую установку ЗРК С-400, цена которой составляет более миллиарда долларов.
- ЗРК С-400 была принята на вооружение армии РФ в 2007 году и является значительным улучшением по сравнению с устаревшими С-300.
- Украинские артиллеристы использовали аэроразведку для обнаружения и уничтожения вражеской пусковой установки, демонстрируя высокую тактическую готовность.
Украинские артиллеристы уничтожили российский ЗРК С-400
Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ.
Как отмечается, вражескую пусковую установку ЗРК С-400 заметили в посадке аэроразведчики.
После чего дождались точного момента и навели собратьев на цель стоимостью более миллиарда долларов.
Российская зенитная ракетная система большого и среднего радиуса действия С-400 "Триумф" разработки и производства АО "Концерн ПКО "Алмаз-Антей" была принята на вооружение армии РФ в апреле 2007 года.
Она создана на базе комплекса С-300, созданного еще во времена СССР. Однако эта система имеет гораздо большие заявленные тактико-технические возможности.
Из открытых источников известно, что по состоянию на 2021 год ЗРК С-400 заменили 70% устаревших С-300 в армии РФ. Речь идет о 576 пусковых установках.
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