Артиллеристы ВСУ уничтожили российский ЗРК С-400 — видео

Украинские артиллеристы уничтожили российский ЗРК С-400

Об этом сообщают Сухопутные войска ВСУ.

Как отмечается, вражескую пусковую установку ЗРК С-400 заметили в посадке аэроразведчики.

После чего дождались точного момента и навели собратьев на цель стоимостью более миллиарда долларов.

Российская зенитная ракетная система большого и среднего радиуса действия С-400 "Триумф" разработки и производства АО "Концерн ПКО "Алмаз-Антей" была принята на вооружение армии РФ в апреле 2007 года.

Она создана на базе комплекса С-300, созданного еще во времена СССР. Однако эта система имеет гораздо большие заявленные тактико-технические возможности.

Из открытых источников известно, что по состоянию на 2021 год ЗРК С-400 заменили 70% устаревших С-300 в армии РФ. Речь идет о 576 пусковых установках.