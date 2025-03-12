Артилеристи ЗСУ знищили російський ЗРК С-400 — відео

Бійці 43-ї окремої артилерійської бригади імені гетьмана Тараса Трясила знищили російську пускову установку зенітно-ракетного комплексу С-400.
Головні тези:
- Українські артилеристи з бригади імені гетьмана Трясила знищили російську пускову установку ЗРК С-400.
- За інформацією аеророзвідників, ворожу пускову установку помітили у дії та довели на ціль вартістю понад мільярд доларів.
- Російська ЗРК С-400 була прийнята на озброєння армії РФ у 2007 році та замінила застарілі С-300, створені ще в часи СРСР.
Українські артилеристи знищили російський ЗРК С-400
Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ.
Як зазначається, ворожу пускову установку ЗРК С-400 помітили в посадці аеророзвідники.
Після чого дочекалися влучного моменту та навели побратимів на ціль вартістю понад мільярд доларів.
Російська зенітна ракетна система великого і середнього радіусу дії С-400 “Тріумф” розробки та виробництва АТ “Концерн ВКО “Алмаз-Антей” була прийнята на озброєння армії РФ у квітні 2007 року.
Вона створена на базі комплексу С-300, який був створений ще за часів СРСР. Однак ця система має значно більші заявлені тактико-технічні можливості.
З відкритих джерел відомо, що станом на 2021 рік, ЗРК С-400 замінили 70% застарілих С-300 в армії РФ. Йдеться про 576 пускових установок.
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