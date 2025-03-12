Артилеристи ЗСУ знищили російський ЗРК С-400 — відео

Українські артилеристи знищили російський ЗРК С-400

Про це повідомляють Сухопутні війська ЗСУ.

Як зазначається, ворожу пускову установку ЗРК С-400 помітили в посадці аеророзвідники.

Після чого дочекалися влучного моменту та навели побратимів на ціль вартістю понад мільярд доларів.

Російська зенітна ракетна система великого і середнього радіусу дії С-400 “Тріумф” розробки та виробництва АТ “Концерн ВКО “Алмаз-Антей” була прийнята на озброєння армії РФ у квітні 2007 року.

Вона створена на базі комплексу С-300, який був створений ще за часів СРСР. Однак ця система має значно більші заявлені тактико-технічні можливості.

З відкритих джерел відомо, що станом на 2021 рік, ЗРК С-400 замінили 70% застарілих С-300 в армії РФ. Йдеться про 576 пускових установок.