ССО уразили ЗРК С-400 "Тріумф" у Калузькій області РФ

Сили спеціальних операцій ЗСУ заявили про ураження російського зенітно-ракетного комплексу “Тріумф” на території Калузької області РФ.

У ніч на 5 вересня група ССО ЗС України проводила спеціальну розвідку, в ході якої виявили комплекс ЗРК С-400 «Тріумф» в Калузькій області.

Після отримання візуального підтвердження обʼєкта, операторами були передані дані для нанесення вогневого ураження.

У результаті успішних дій, ударні дрони Сил спеціальних операцій уразили одну пускову установку та радіолокаційну станцію російського зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф".

С-400 “Тріумф” створений для ураження всіх сучасних і перспективних засобів повітряно-космічного нападу — літаків-розвідників, літаків стратегічної та тактичної авіації, тактичних, оперативно-тактичних балістичних ракет, балістичних ракет середньої дальності, гіперзвукових цілей, встановлювачів перешкод, літаків радіолокаційного дозору і наведення та інших.