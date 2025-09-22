ССО уразили ЗРК С-400 "Тріумф" у Калузькій області РФ
Категорія
Події
Дата публікації

ССО уразили ЗРК С-400 "Тріумф" у Калузькій області РФ

ССО
С-400

Сили спеціальних операцій ЗСУ заявили про ураження російського зенітно-ракетного комплексу “Тріумф” на території Калузької області РФ.

Головні тези:

  • Сили спеціальних операцій ЗСУ уразили російський ЗРК С-400 “Тріумф” в Калузькій області РФ в рамках спеціальної розвідки.
  • У результаті вогневого ураження ударні дрони Сил спеціальних операцій знищили пускову установку та радіолокаційну станцію комплексу С-400.

Сили спеціальних операцій уразили російський ЗРК С-400 “Тріумф”

У ніч на 5 вересня група ССО ЗС України проводила спеціальну розвідку, в ході якої виявили комплекс ЗРК С-400 «Тріумф» в Калузькій області.

Після отримання візуального підтвердження обʼєкта, операторами були передані дані для нанесення вогневого ураження.

У результаті успішних дій, ударні дрони Сил спеціальних операцій уразили одну пускову установку та радіолокаційну станцію російського зенітно-ракетного комплексу С-400 “Тріумф”.

С-400 “Тріумф” створений для ураження всіх сучасних і перспективних засобів повітряно-космічного нападу — літаків-розвідників, літаків стратегічної та тактичної авіації, тактичних, оперативно-тактичних балістичних ракет, балістичних ракет середньої дальності, гіперзвукових цілей, встановлювачів перешкод, літаків радіолокаційного дозору і наведення та інших.

Кожна ЗРС забезпечує одночасний обстріл до 80 цілей (за наявності 8 ЗРК) із наведенням на них до 160 ракет.

