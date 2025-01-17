За інформацією Генштабу, українські військові уразили радіолокаційну станцію злочинної армії РФ, яка була частиною ЗРК С-400.

Що відомо про ураження РЛС ЗРК С-400 російських окупантів

Зазначається, що радіолокаційну станцію злочинної армїі РФ було знищено на території Бєлгородської області в ході атаки на позиції зенітного ракетного дивізіону 568 зенітного ракетного полку.

Зафіксовано припинення функціонування радіолокаційної станції 92Н6 зенітного ракетного комплексу С-400, що свідчить про успішне ураження цілі. Також, вдало відпрацювали наші ракетники і по позиціях радіолокаційної роти радіотехнічного батальйону 336 радіотехнічного полку російських загарбників. Підтверджено пошкодження техніки та обладнання цього підрозділу, — підкреслюють у Генштабі. Поширити

Що відомо про успішне знищення ворожих цілей на території РФ

Українські військові завдали успішного удару по нафтобазі "Ліскінська". Вона входить до структури "Роснєфті", у Воронезькій області РФ.

За інформацією Генштабу, в ніч на 16 січня 2025 року підрозділи Сил спеціальних операцій у координації з іншими компонентами Сил оборони України атакували об’єкт "Роснєфті" в населеному пункті Лиски, Воронезької області.

Сили спецоперацій уточнили, що через атаку спалахнула потужна пожежа, яка охопила кілька резервуарів.