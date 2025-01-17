За інформацією Генштабу, українські військові уразили радіолокаційну станцію злочинної армії РФ, яка була частиною ЗРК С-400.
Головні тези:
- Українські військові успішно уразили радіолокаційну станцію ЗРК С-400 російських окупантів.
- Зафіксовано успішне ураження радіолокаційної станції 92Н6 зенітного ракетного комплексу С-400.
Що відомо про ураження РЛС ЗРК С-400 російських окупантів
Зазначається, що радіолокаційну станцію злочинної армїі РФ було знищено на території Бєлгородської області в ході атаки на позиції зенітного ракетного дивізіону 568 зенітного ракетного полку.
Що відомо про успішне знищення ворожих цілей на території РФ
Українські військові завдали успішного удару по нафтобазі "Ліскінська". Вона входить до структури "Роснєфті", у Воронезькій області РФ.
За інформацією Генштабу, в ніч на 16 січня 2025 року підрозділи Сил спеціальних операцій у координації з іншими компонентами Сил оборони України атакували об’єкт "Роснєфті" в населеному пункті Лиски, Воронезької області.
Сили спецоперацій уточнили, що через атаку спалахнула потужна пожежа, яка охопила кілька резервуарів.
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