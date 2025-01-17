Сили оборони уразили РЛС армії РФ для ЗРК С-400
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили оборони уразили РЛС армії РФ для ЗРК С-400

Генштаб ЗСУ
РЛС С-400

За інформацією Генштабу, українські військові уразили радіолокаційну станцію злочинної армії РФ, яка була частиною ЗРК С-400. 

Головні тези:

  • Українські військові успішно уразили радіолокаційну станцію ЗРК С-400 російських окупантів.
  • Зафіксовано успішне ураження радіолокаційної станції 92Н6 зенітного ракетного комплексу С-400.

Що відомо про ураження РЛС ЗРК С-400 російських окупантів

Зазначається, що радіолокаційну станцію злочинної армїі РФ було знищено на території Бєлгородської області в ході атаки на позиції зенітного ракетного дивізіону 568 зенітного ракетного полку.

Зафіксовано припинення функціонування радіолокаційної станції 92Н6 зенітного ракетного комплексу С-400, що свідчить про успішне ураження цілі. Також, вдало відпрацювали наші ракетники і по позиціях радіолокаційної роти радіотехнічного батальйону 336 радіотехнічного полку російських загарбників. Підтверджено пошкодження техніки та обладнання цього підрозділу, — підкреслюють у Генштабі.

Що відомо про успішне знищення ворожих цілей на території РФ

Українські військові завдали успішного удару по нафтобазі "Ліскінська". Вона входить до структури "Роснєфті", у Воронезькій області РФ.

За інформацією Генштабу, в ніч на 16 січня 2025 року підрозділи Сил спеціальних операцій у координації з іншими компонентами Сил оборони України атакували об’єкт "Роснєфті" в населеному пункті Лиски, Воронезької області.

Сили спецоперацій уточнили, що через атаку спалахнула потужна пожежа, яка охопила кілька резервуарів.

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ уразили пункт управління корпусу армії РФ у Світлодарську
Генштаб ЗСУ
Удар ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ уразили командний пункт армії РФ у Новогродівці на Донеччині
Генштаб ЗСУ
ЗСУ уразили командний пункт армії РФ у Новогродівці на Донеччині
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Сили оборони України вдруге уразили аеродром РФ "Енгельс-2" — відео
Сили оборони України вдруге уразили аеродром РФ "Енгельс-2" — відео

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?