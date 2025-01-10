ЗСУ уразили пункт управління корпусу армії РФ у Світлодарську

10 січня Збройні Сили України завдали високоточного удару по пункту управління 3-го армійського корпусу ЗС РФ у окупованому ворогом місті Світлодарськ Донецької області.

Генштаб заявив про удар по пункту управління армії РФ у Світлодарську

За словами Генштабу, уражено будівлю командного пункту 3-го армійського корпусу ЗС РФ у Світлодарську.

Також слід зазначити, що протягом цього тижня Збройні Сили України завдали серії ударів по захоплених російськими окупантами об'єктах в Донецькій області.

При цьому було вжито усіх необхідних заходів з метою уникнення ризику для цивільного населення.

Збройні Сили України готові і надалі рішуче знищувати загарбників. Поширити

ЗСУ уразили командний пункт російської армії у Харцизьку

8 січня Збройні Сили України завдали високоточного удару по командному пункту 8-ї гвардійської загальновійськової армії РФ, який знаходився у місті Харцизьк Донецької області.

Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.