ЗСУ уразили пункт управління корпусу армії РФ у Світлодарську

10 січня Збройні Сили України завдали високоточного удару по пункту управління 3-го армійського корпусу ЗС РФ у окупованому ворогом місті Світлодарськ Донецької області.
Головні тези:
- Збройні Сили України здійснили високоточний удар по пункту управління корпусу армії РФ у Світлодарську.
- ЗСУ підтверджують рішучість у завданні ударів проти окупаційних сил.
- Попередньою ціллю ЗСУ був командний пункт 8-ї гвардійської загальновійськової армії РФ в Харцизьку.
Генштаб заявив про удар по пункту управління армії РФ у Світлодарську
За словами Генштабу, уражено будівлю командного пункту 3-го армійського корпусу ЗС РФ у Світлодарську.
Також слід зазначити, що протягом цього тижня Збройні Сили України завдали серії ударів по захоплених російськими окупантами об'єктах в Донецькій області.
При цьому було вжито усіх необхідних заходів з метою уникнення ризику для цивільного населення.
ЗСУ уразили командний пункт російської армії у Харцизьку
8 січня Збройні Сили України завдали високоточного удару по командному пункту 8-ї гвардійської загальновійськової армії РФ, який знаходився у місті Харцизьк Донецької області.
Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ.
Сьогодні Збройні сили України завдали високоточного удару по командному пункту 8-ї гвардійської загальновійськової армії РФ, який знаходився у місті Харцизьк Донецької області.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-