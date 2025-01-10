ВСУ поразили пункт управления корпуса армии РФ в Светлодарске

10 января Вооруженные Силы Украины нанесли высокоточный удар по пункту управления 3-го армейского корпуса ВС РФ в оккупированном врагом городе Светлодарск Донецкой области.
Главные тезисы
- Вооруженные Силы Украины нанесли удар по пункту управления армии РФ в Светлодарске и Харцызске.
- Целью атаки стали командные пункты 3-го армейского корпуса и 8-й гвардейской общевойсковой армии РФ.
- Генштаб подтвердил решимость ВСУ в нанесении ударов против оккупационных сил.
- Серия ударов по захваченным российскими оккупантами объектам в Донецкой области свидетельствует о готовности Вооруженных Сил Украины уничтожать захватчиков.
Генштаб заявил об ударе по пункту управления армии РФ в Светлодарске
По словам Генштаба, поражено здание командного пункта 3-го армейского корпуса ВС РФ в Светлодарске.
Также следует отметить, что в течение этой недели Вооруженные Силы Украины нанесли серию ударов по захваченным российскими оккупантами объектам в Донецкой области.
При этом были приняты все необходимые меры во избежание риска для гражданского населения.
ВСУ поразили командный пункт российской армии в Харцызске
8 января Вооруженные Силы Украины нанесли высокоточный удар по командному пункту 8-й гвардейской общевойсковой армии РФ, который находился в городе Харцызск Донецкой области.
Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.
Сегодня Вооруженные силы Украины нанесли высокоточный удар по командному пункту 8-й гвардейской общевойсковой армии РФ, который находился в городе Харцызск Донецкой области.
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