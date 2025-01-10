ВСУ поразили пункт управления корпуса армии РФ в Светлодарске

10 января Вооруженные Силы Украины нанесли высокоточный удар по пункту управления 3-го армейского корпуса ВС РФ в оккупированном врагом городе Светлодарск Донецкой области.

Генштаб заявил об ударе по пункту управления армии РФ в Светлодарске

По словам Генштаба, поражено здание командного пункта 3-го армейского корпуса ВС РФ в Светлодарске.

Также следует отметить, что в течение этой недели Вооруженные Силы Украины нанесли серию ударов по захваченным российскими оккупантами объектам в Донецкой области.

При этом были приняты все необходимые меры во избежание риска для гражданского населения.

Вооруженные Силы Украины готовы и дальше решительно уничтожать захватчиков. Поделиться

ВСУ поразили командный пункт российской армии в Харцызске

8 января Вооруженные Силы Украины нанесли высокоточный удар по командному пункту 8-й гвардейской общевойсковой армии РФ, который находился в городе Харцызск Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.