ВСУ поразили пункт управления корпуса армии РФ в Светлодарске
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

ВСУ поразили пункт управления корпуса армии РФ в Светлодарске

Генштаб ВСУ
Бавовна
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10 января Вооруженные Силы Украины нанесли высокоточный удар по пункту управления 3-го армейского корпуса ВС РФ в оккупированном врагом городе Светлодарск Донецкой области.

Главные тезисы

  • Вооруженные Силы Украины нанесли удар по пункту управления армии РФ в Светлодарске и Харцызске.
  • Целью атаки стали командные пункты 3-го армейского корпуса и 8-й гвардейской общевойсковой армии РФ.
  • Генштаб подтвердил решимость ВСУ в нанесении ударов против оккупационных сил.
  • Серия ударов по захваченным российскими оккупантами объектам в Донецкой области свидетельствует о готовности Вооруженных Сил Украины уничтожать захватчиков.

Генштаб заявил об ударе по пункту управления армии РФ в Светлодарске

По словам Генштаба, поражено здание командного пункта 3-го армейского корпуса ВС РФ в Светлодарске.

Также следует отметить, что в течение этой недели Вооруженные Силы Украины нанесли серию ударов по захваченным российскими оккупантами объектам в Донецкой области.

При этом были приняты все необходимые меры во избежание риска для гражданского населения.

Вооруженные Силы Украины готовы и дальше решительно уничтожать захватчиков.

ВСУ поразили командный пункт российской армии в Харцызске

8 января Вооруженные Силы Украины нанесли высокоточный удар по командному пункту 8-й гвардейской общевойсковой армии РФ, который находился в городе Харцызск Донецкой области.

Об этом сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

Сегодня Вооруженные силы Украины нанесли высокоточный удар по командному пункту 8-й гвардейской общевойсковой армии РФ, который находился в городе Харцызск Донецкой области.

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