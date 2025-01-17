Силы обороны поразили РЛС армии РФ для ЗРК С-400
Категория
Украина
Дата публикации

Силы обороны поразили РЛС армии РФ для ЗРК С-400

Генштаб ВСУ
РЛС С-400 армии РФ
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По информации Генштаба, украинские военные поразили радиолокационную станцию преступной армии РФ, которая являлась частью ЗРК С-400.

Главные тезисы

  • Украинские военные успешно поразили радиолокационную станцию 92Н6 ЗРК С-400 противников, что привело к прекращению ее функционирования.
  • Атака на радиолокационную станцию свидетельствует о стратегической важности и успешности операций украинских военных.

Что известно о поражении РЛС ЗРК С-400 российских окупантов

Отмечается, что радиолокационная станция преступной армии РФ была уничтожена на территории Белгородской области в ходе атаки на позиции зенитного ракетного дивизиона 568 зенитного ракетного полка.

Зафиксировано прекращение функционирования радиолокационной станции 92Н6 зенитного ракетного комплекса С-400, что свидетельствует об успешном поражении цели. Также удачно отработали наши ракетчики и по позициям радиолокационной роты радиотехнического батальона 336 радиотехнического полка российских захватчиков. Подтверждены повреждения техники и оборудования этого подразделения, подчеркивают в Генштабе.

Что известно об успешном уничтожении враждебных целей на территории РФ

Украинские военные нанесли успешный удар по нефтебазе "Лискинская". Она входит в структуру "Роснефти", в Воронежской области РФ.

По информации Генштаба, в ночь на 16 января 2025 г. подразделения Сил специальных операций в координации с другими компонентами Сил обороны Украины атаковали объект "Роснефти" в населенном пункте Лиски, Воронежской области.

Силы спецопераций уточнили, что из-за атаки вспыхнул мощный пожар, охвативший несколько резервуаров.

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