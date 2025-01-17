По информации Генштаба, украинские военные поразили радиолокационную станцию преступной армии РФ, которая являлась частью ЗРК С-400.
Главные тезисы
- Украинские военные успешно поразили радиолокационную станцию 92Н6 ЗРК С-400 противников, что привело к прекращению ее функционирования.
- Атака на радиолокационную станцию свидетельствует о стратегической важности и успешности операций украинских военных.
Что известно о поражении РЛС ЗРК С-400 российских окупантов
Отмечается, что радиолокационная станция преступной армии РФ была уничтожена на территории Белгородской области в ходе атаки на позиции зенитного ракетного дивизиона 568 зенитного ракетного полка.
Что известно об успешном уничтожении враждебных целей на территории РФ
Украинские военные нанесли успешный удар по нефтебазе "Лискинская". Она входит в структуру "Роснефти", в Воронежской области РФ.
По информации Генштаба, в ночь на 16 января 2025 г. подразделения Сил специальных операций в координации с другими компонентами Сил обороны Украины атаковали объект "Роснефти" в населенном пункте Лиски, Воронежской области.
Силы спецопераций уточнили, что из-за атаки вспыхнул мощный пожар, охвативший несколько резервуаров.
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