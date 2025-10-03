ССО дронами уразили два обʼєкти ППО у Воронезькій області Росії
ССО дронами уразили два обʼєкти ППО у Воронезькій області Росії

Сили спеціальних операцій уразили важливі обʼєкти ППО ворога на території Росії. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Головні тези:

  • Спеціальні сили України ударними дронами уразили обʼєкти ППО ворога у Воронезькій області Росії.
  • Під удар потрапили радіолокаційна станція дальнього виявлення та трасовий радіолокаційний комплекс армії РФ.
  • Об'єкти російського ППО були спрямовані на боротьбу з українськими безпілотниками.

ССО уразили РЛС та РЛК армії РФ у Воронезькій області Росії

Сили спеціальних операцій ЗС України ударними дронами уразили РЛС дальнього виявлення П-14Ф «Лена» та трасовий радіолокаційний комплекс «Сопка-2».

РЛС П-14Ф «Лена» була елементом системи контролю повітряного простору навколо військової авіабази ВПС росії Бутурлинівка, Воронезька область РФ.

ТРЛК «Сопка-2» була елементом системи суцільної стіни пеленгації повітряного простору вздовж кордону з Україною. Уражено в селі Гармашівка, Воронезької обл.

Обидві системи російського ППО були націлені на протидію українським БПЛА, але не склалося.

ССО ЗС України продовжують завдавати важких ударів для ворога, що крок за кроком наближають цілковиту російську знемогу.

