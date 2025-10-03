ССО дронами уразили два обʼєкти ППО у Воронезькій області Росії

Сили спеціальних операцій уразили важливі обʼєкти ППО ворога на території Росії. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
Головні тези:
- Спеціальні сили України ударними дронами уразили обʼєкти ППО ворога у Воронезькій області Росії.
- Під удар потрапили радіолокаційна станція дальнього виявлення та трасовий радіолокаційний комплекс армії РФ.
- Об'єкти російського ППО були спрямовані на боротьбу з українськими безпілотниками.
ССО уразили РЛС та РЛК армії РФ у Воронезькій області Росії
Сили спеціальних операцій ЗС України ударними дронами уразили РЛС дальнього виявлення П-14Ф «Лена» та трасовий радіолокаційний комплекс «Сопка-2».
РЛС П-14Ф «Лена» була елементом системи контролю повітряного простору навколо військової авіабази ВПС росії Бутурлинівка, Воронезька область РФ.
ТРЛК «Сопка-2» була елементом системи суцільної стіни пеленгації повітряного простору вздовж кордону з Україною. Уражено в селі Гармашівка, Воронезької обл.
Обидві системи російського ППО були націлені на протидію українським БПЛА, але не склалося.
