ССО завдали нищівного удару по ракетній бригаді РФ на Курщині
ССО завдали нищівного удару по ракетній бригаді РФ на Курщині

Генштаб ЗСУ
Іскандер
Read in English

Сили спеціальних операцій ЗСУ 9 серпня знищили "Іскандери" 448-ї ракетної бригади збройних сил Росії у Курській області.

Головні тези:

  • Спеціальні операції ЗСУ знищили “Іскандери” 448-ї ракетної бригади РФ на Курщині.
  • Було завдано ударів по ангарах збройних сил Росії, що використовували для зберігання ОТРК “Іскандер”.
  • Результатом комплексної роботи стали знищення транспортно-заряджальних машин, пускової установки та іншої військової техніки.

ССО знищили комплекс “Іскандер” на Курщині

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Підрозділами Сил спеціальних операцій було завдано ударів по ангарах, які використовували окупанти з 448-ї ракетної бригади імені С. П. Нєпобєдімого для прихованого зберігання ОТРК "Іскандер" на території колишньої птахофабрики у Курській області РФ.

Результатом комплексної роботи ССО стали:

  • 5 знищених транспортно-заряджальних машин типу 9Т250;

  • 1 знищена пускова установка ОТРК "Іскандер";

  • уражений ЗРПК "Панцир-С1", що прикривав об’єкт;

  • зруйновані склади та автомобільна техніка.

Сили оборони України продовжують завдавати асиметричних та чутливих дій з метою припинення агресії Росії проти України.

